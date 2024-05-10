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Сегодня, 20:58

Заварзин: «Личка — не Капелло или Хиддинк, чтобы «Динамо» за него держаться»

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Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин прокомментировал возможное продление контракта клуба с главным тренером Марцелом Личкой.

Действующее соглашение 46-летнего специалиста с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2024 года с возможностью пролонгации еще на 2 сезона при достижении определенных условий.

«Личка же, в конце-концов, не Капелло и не Гус Хиддинк, чтобы за него совсем держаться. Его через день выгоняют, а как он одну игру выиграет или вничью сыграет, так он сразу величием становится. Поэтому пусть он вначале выиграет чемпионат или возьмет серебро или бронзу. Не думаю, что Личка на сегодняшний день настолько востребован, чтобы у него стояла очередь из владельцев других клубов. Я бы не спешил. В конце-концов его опыт только заключался в том, что он не давал «Оренбургу» вылететь. Поэтому пока говорить рано», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В нынешнем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 27 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Юрий Заварзин
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