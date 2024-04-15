«Писали, что вся лыжня в крови и нулевая видимость. Как тогда они увидели кровь?» Вяльбе ответила разбившимся юниоркам

Глава Федерации лыжных гонок России провела зажигательную пресс-конференцию в Москве.

К Елене Вяльбе можно относиться по-разному — об этом прекрасно расскажет Дмитрий Губерниев. И упрекнуть есть в чем, и удивиться, и признать подъем российский лыж в последние 10 лет. Но что точно — босс русских лыж никогда за словом в карман не лезет. Поэтому даже пресс-конференция с официозно-скучным названием про итоги сезона не могла обойтись без ярких цитат. «СЭ» собрал их вместе.

Об уходе бизнесмена Буторина из лыж

— А я ничего не комментирую, ничего не знаю. Человек продает полностью бизнес, что тут комментировать! Он хозяин кручи. Степанова теперь уходит из сборной Архангельской области? Так они все уходят. У них контракты до июня. Куда Степанова — не знаю, а Большунов, Коростелев, Терентьевы, возможно, в Татарстан.

О Большунове

— Большунов много выигрывает? Я бы не сказала, что у нас нет конкуренции в мужской сборной. Многие победы были на тоненького, он не по минуте у всех выигрывает. Я его бы не назвала зайцем, за которым все бегут. Он, наверное, такой волчара, за которым бегут некоторые. В хорошем смысле!

Об Устюгове

— Устюгов готов был уйти с самоподготовки к тренеру, но он ему отказал. У Сергея что-то не получается. Нет у него желания, видимо, работать с теми тренерами, которые готовы его брать. Сергей был уже готов прийти в группу, работать с тренером, я не буду скрывать — это был Петр Седов. Но он ему отказал. И я его понимаю, у него очень разношерстная молодежь, а Сергей привлекал бы к себе много внимания. Никого не осуждаю. Но Серега наконец-то много улыбается, я такое вижу впервые за три года. Увидела, что они с Сашей Большуновым общаются, Юрием Бородавко. Наверное, от скупости и закрытости чайник у него наполнился, стал переливаться, и он снова стал тем самым открытым и обаятельным, каким мы его знаем.

Александр Большунов. Фото Федерация лыжных гонок России

О возвращении на международные старты

— Чемпионат мира-2025 мы пропустим, конечно. Думаю, мы раньше 2028 года никуда не вернемся. И то при условии, что мир поменяется. Вот вы верите, что мы будем на Олимпиаде? Я очень люблю Италию, больше, чем Францию. Но почему-то я не думаю, что кто-то нас туда позовет.

Готовы ли наши лыжники на условия, как у борцов? Все говорят про эти условия. Но Бах сделал все, чтобы у спортсменов не было возможности поехать на Олимпиаду. Начиная с вопроса об отношениях с армией, МВД, ФСБ, Росгвардией и так далее. Так у меня других спортсменов нет, они все состоят в трудовых отношениях! И это, мне кажется, даже упрощает ситуацию, легче не сделать неверный шаг. Потому что какими бы великими ни были соревнования, выше величия своей родины нет ничего.

О просмотре международных соревнований

— Не слежу. Иногда кто?то что?то говорит, задавая вопрос. Йохауг там куда?то собралась, Легков сказал, что Нортуг бегает. Но я абсолютно абстрагирована от этого. Не знаю, кто выиграл общий зачет Кубка мира. Может, с кем?то наши ребята общаются. Вы мне ссылки на трансляции кинете? А я их не открою, там в последнее время столько плохого.

После подъема в гору на Большом Вудъявре мне написали несколько человек из?за границы, что это было круто. Не буду называть фамилии. Некоторые даже отметили, что когда на финише упал Большунов, то мы поняли, какая у вас там крутая конкуренция.

Сравнить результаты? Не хочу проводить параллели с международными стартами. Мы не легкая атлетика, не плавание — у нас нет рекордов. У нас разные трассы, разное время, разная погода.

О детях лыжников

— Думаю, ни для кого не секрет, что Наталья и Александр [Терентьевы] ждут пополнения. Так что будем теперь ждать, когда Наталья вернется на трассу.

О своем возвращении в спорт

— Любительскую карьеру возобновляют те, кто не набегался. Я в свое время очень сильно набегалась. Кто?то говорит, что через 15 лет открывается второе дыхание. Но я закончила в 1998?м, а на лыжи снова встала только в этом. Долго второе дыхание открывалось.

Удовольствия от «Лыжни России» я не получила, мне было очень тяжело. У меня такой характер, что если я выхожу на трассу, то не могу спокойно идти. Сейчас каталась в удовольствие в Малиновке, в Кировске. Но на этом пока ограничусь.

Фото скриншот из трансляции

О завале на спартакиаде

— Как часто бывает, когда из небольшой проблемы сделали резонанс. Понятно, что были специально обученные люди, чтобы это сделать. Да, неприятный инцидент. Но никаких открытых переломов не было. Из 17 спортсменок, попавших в больницу, 16 продолжили соревноваться. Либо там врачи вылечили все переломы, они волшебники, наверное.

Дело не в регламенте, дело в правилах соревнований. Мы пользуемся международными правилами. У нас не биатлон. Зачастую стартуют в тумане, когда ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Но там видимость была. Писали, что вся лыжня в крови и нулевая видимость. Как тогда они увидели кровь? Не хотелось бы этот вопрос муссировать.

ФЛГР боролась до последнего, чтобы не проводить там спартакиаду. Но высшие руководители сказали, что будем проводить там. В итоге руководители белые и пушистые, а Вяльбе в дерьме.

Было возбуждено уголовное дело, 80 человек опрашивали, но ничего там не нашли. Все действовали согласно регламенту, правилам соревнований. На этом дело закрыли. Все началось с родителей, которые не понимают, что у меня тут не художественная гимнастика. В Красноярске вот провели юношеские соревнования следом — все живы-здоровы.