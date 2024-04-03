Не злите Большунова! Лучший российский лыжник взял убедительный реванш за неудачу в спринте

Сегодня, 15:00
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Кировск
Гонка преследования на 10 км, свободный стиль. Женщины
1. Вероника Степанова — 25.37,1
2. Мария Истомина — +26,9 секунды
3. Татьяна Сорина — +28,1
Гонка преследования на 15 км, свободный стиль. Мужчины
1. Александр Большунов — 34.27,3
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — +16,3
3. Егор Митрошин (Москва) — +29,9
Александр Большунов на старте финального этапа Кубка России в Кировске неожиданно не попал в спринте даже в финал, но оперативно нанес соперникам ответный удар. В гонке преследования на 15 км свободным стилем он со своего восьмого места почти мгновенно догнал, а вскоре и обогнал всех оппонентов, уверенно возглавив на экваторе общий зачет в рамках мини-тура. У женщин лидерство сохранила Вероника Степанова.
Да, в спринте Большунов многих удивил со знаком минус. Но при этом сам не выглядел сильно разочарованным или раздраженным. Он еще перед стартом этапа в Кировске осторожно говорил о своем функциональном состоянии. А после вылета в полуфинале спринта заявил федеральному спортивному телеканалу следующее: «Самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. На чемпионате России с болезнью бежал, сказывается это. Видимо, перегрузил чуть-чуть организм. В прологе на отметке 600 метров был вроде бы 60-м, хотя бежал в полную силу, но ничего не мог сделать, а дальше было получше. Посмотрим, если дальше будет лучше, будет хорошо. Сегодняшний результат при таком самочувствии — это нормально».
Что ж, действительно стало лучше. Причем сильно лучше, хотя Большунов при желании мог вообще не выходить на старт преследования — чисто математически после первой гонки в Кировске он уже выиграл не только спринтерский зачет Кубка, но и досрочно весь общий зачет. Однако когда это его останавливало от борьбы в любом состоянии? Сан Саныч быстро отыграл в преследовании гандикап в 24 секунды, какое-то время катил в небольшой лидирующей группе, а затем вместе с Сергеем Устюговым и Иваном Горбуновым отъехал от остальных. Вскоре потерял контакт с лидирующим дуэтом Горбунов, а в начале третьего круга рывок Большунова не смог поддержать даже Устюгов, который приехал в Кировск в близких к оптимальным кондициям.
Правда, не сказать, что отрыв Александра от остальных на последних километрах рос как снежный ком. Отнюдь, многие даже чуть к нему подобрались. Особенно хорош был Савелий Коростелев, совершивший бросок с 43-го места на старте на пятое на финише и отыгравший у Большунова около 15 секунд. Имел Коростелев неплохие шансы и на бронзу за Большуновым и Устюговым, однако на финишной прямой здорово проявил себя Егор Митрошин.
«Сегодня выиграл, но по чистому времени проиграл. Самочувствие очень сложное. Отъехал от Сереги, но дальше — ни прибавить, ни убавить. но ничего страшного. Конец сезона, надо его завершить, а затем и отдыхать и восстанавливаться», — заявил Александр федеральному спортивному телеканалу. В свою очередь Устюгов был очень рад серебру. Что и неудивительно, ведь это его лучший результат в сезоне, да и всего лишь второй подиум после бронзы в спринте на чемпионате страны в Малиновке.
Впереди у лыжников 15-километровая разделка в пятницу, а также воскресная гонка в гору Айкуайвенчорр, которая круче легендарной Альпе де Чермис. Так что Большунов точно не может чувствовать себя спокойно. Хотя он выглядит, несмотря на неидеальное самочувствие, спокойным и расслабленным.
У женщин гонка преследования получилась куда более скучной. Вероника Степанова в прошлом порой упрекала Большунова в незрелищности побед, но не стала создавать интригу — играть с преследовательницами в кошки-мышки, подпускать их, а потом отрываться. После спринта она получила преимущество над главными соперницами, сохранила и даже преумножила отрыв над большинством лыжниц, за исключением Анастасии Кулешовой, которая отыграла у Степановой чисто на коньковой «десятке» чуть более десяти секунд, поднявшись с 16-го места на четвертое. Практически в одни ноги со Степановой прошла юная Алина Пеклецова, взлетевшая с 40-го места в классификации мини-тура на девятое. А больше всего мест (52) отыграла Алена Суркова, стартовавшая 66-й и финишировавшая 14-й.
Кстати, после финиша Степанова не выглядела слишком довольной поражением от Кулешовой по чистому времени. Ведь впереди в пятницу классическая разделка на 10 километров, где Кулешова с учетом не самых лучших выступлений в «классике» Вероники вполне может и отыграть отставание от лидера в 40 с небольшим секунд. Да и Татьяна Сорина с Марией Истоминой способны подтянуться. Финальная гонка в гору у женщин также пройдет в воскресенье.