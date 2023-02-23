Устюгов оставил Большунова без золота, Байден празднует вылет Степановой. Как прошел спринт на «Чемпионских высотах»

Первая гонка на важнейшем старте зимы.

«Чемпионские высоты». Спринт (К)

Мужчины

1. Сергей Устюгов — 3.03,18

2. Александр Терентьев — 0,35

3. Александр Большунов — 1,39

Женщины

1. Наталья Непряева — 3.36,46

2. Юлия Ступак — 1,42

3. Алена Баранова — 5,18

Не хочется бросаться понятиями типа «стартовал альтернативный чемпионат мира» — в чемпионатах мира не участвуют две страны. Но все равно здорово, что наша лыжная федерация устроила большой старт в Малиновке. Она находится посреди Архангельской области, в деревне населением 80 человек (сейчас оно выросло раз в 10) в долине реки Устьи, сюда сложно добраться. Здесь 15-20-градусные морозы, есть вопросы к графике на телевидении — сначала пропадали фамилии участников, а как в Госдуме позволили писать на экране слово «лакилузеры», вообще не понять и аршином не измерить.

Потери Степановой и Коростелева

И тем не менее — даже посреди северной снежной пустыни вдоль трассы собрался народ. Русский Север жив. Народ собрался и внутри трассы — вернулась Юлия Ступак, приехали все лучшие. В двух спринтах в общей сложности стартовали более 100 человек.

И спринт получился по законам Дарвина — естественный отбор сразу включился на полную мощность. На каждой стадии терялся один из ключевых претендентов на медали. Это особенность трассы с несколькими крутыми поворотами перед короткой финишной прямой.

Первая сенсация грянула уже в четвертьфинале — Вероника Степанова вылетела в не самом сильном забеге, уступив Анастасии Фалеевой, Диане Соболевой и Милене Габушевой — не факт, что вы слышали все эти фамилии. Сама Вероника в нормальном настроении, и говорила, что не рассчитывала на классический спринт, да и сервисменам зря доверилась, не проверив лыжи. Но это не отменит многочисленные комментарии любимых Вероникой хейтеров о том, что, может, стоит меньше дискутировать со скандинавами и хохмить про Байдена, а больше думать о гонках. Но у Степановой еще целых полторы недели, чтобы заткнуть эти голоса. А пока, поговаривают, Байден уже собирает застолье в своем овальном кабинете и готовится праздновать провал своей хейтерши.

Следующая потеря — в четвертьфинальной толкучке вылетел человек — открытие сезона Савелий Коростелев, упав на финишной прямой. Савелий не смог разобраться с забегом на подъемах и спусках до стадиона и вышел на финишную прямую шестым. В попытках спасти ситуацию заложил слишком крутой вираж — и остался лежать на лыжне. Тем временем Устюгов и Большунов спокойно шли с разных участков сетки, а Александр даже позволил себе попижонить.

Александр Большунов между ног смотрит на Глеба Ретивых. Скриншот трансляции matchtv.ru

Большунов едва не остался без финала

В полуфинале на одном из поворотов упала и потеряла обе палки Фалеева. Пробежав несколько метров как прыгун с трамплина, без палок, она получила мужские и продолжила борьбу в расчете на завал впереди, но лимит на них был выбран самой Настей. Двумя главными фаворитками остались Непряева и Ступак, причем Наталья выигрывала каждый забег с таким огромным заделом, что становилось страшно за финал. Только договорившись и устроив коробочку, ее можно было удержать в общей группе.

В полуфинале мы едва не потеряли и Большунова. Он отсиживался на третьем месте и слишком поздно начал отыгрываться, но не смог обогнать Червоткина и Терентьева. Однако прошел в финал по времени.

Женский финал получился более захватывающим, чем можно было ожидать. Ступак великолепно выполнила установку «вцепись и не отпусти» с Непряевой, продержавшись все полтора километра до финишной прямой. На стадионе даже постаралась встать на внутреннюю траекторию перед двумя поворотами на 90 градусов, но силенок опередить Непряеву не хватило. Тем не менее респект, в том числе за традиционный танец после финиша.

Юлия Ступак отмечает серебро. Скриншот трансляции matchtv.ru

Устюгов совершил идеальный тактический маневр

У мужчин гонка получилась тактически куда более насыщенной и разнообразной. И ключевой момент на ней произошел, когда никто не ждал. Устюгов, так сказать, достал кота в мешке. Привычно устроился за пелетоном последним, но заметил на одном из первых поворотов, как Терентьев и Ардашев медленно идут по внешнему радиусу, а Большунов и вовсе последний — и резко перестроился, ввалил и ушел от всех по внутреннему. Образовался просвет метров десять, и дальше оставалось понять, удержится Лосенок или съедят охотники.

Устюгов уходит от соперников на 40-й секунде спринта. Скриншот трансляции matchtv.ru