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Лыжные гонки

Сегодня, 13:45

Большунов выиграл скиатлон у Устюгова и финишировал с флагштоком. Яркая гонка в Малиновке!

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Сергей Устюгов (слева), Александр Большунов (в центре) и Илья Семиков.
Фото ФЛГР
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Реванш у трехкратного олимпийского чемпиона удался.

«Чемпионские высоты»
Мужчины. Скиатлон, 15 км + 15 км
1. Александр Большунов — 1:13.44,7
2. Сергей Устюгов — 32,7
3. Илья Семиков — 33,6
4. Артем Мальцев — 35,8
5. Иван Якимушкин — 36,0
6. Алексей Червоткин — 42,8

В глубинке Архангельской области продолжаются соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». В пятницу прошел мужской скиатлон. Победил, ожидаемо, Александр Большунов. И хотя он лидировал с заметным отрывом практически всю дистанцию, гонка запомнилась интересными моментами. Как Устюгов уступил лидерство из-за ошибки на смене лыж, что не так со зрителями в Малиновке и куда улетел флаг у Большунова? Рассказываем о главном, что было ранним утром в Приполярье.

Исход гонки решился во время смены лыж

Здорово, что Елена Вяльбе и Федерация лыжных гонок России все-таки договорились с главным спортивным телевещателем. Потому что посмотреть соревнования вживую — тот еще квест. Почти сутки на поезде из Москвы, затем на такси или попутках до самой лыжной трассы. Приезжаешь на суровый Север, а тебе негде даже переночевать. На выбор в Малиновке несколько гостиниц, но все заняты. Хорошо, а как дела с условиями на арене? Лыжный стадион рядом с горнолыжным курортом Малиновки сделали отличный. Спортсмены отмечают, что трассы — одно удовольствие. Но вот о болельщиках не подумали — нет даже трибун. Александр Легков после гонки сказал, что общался с организаторами и они обещали на будущий год их поставить. Но почему не сразу?

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Тем удивительнее видеть вдоль трассы группы фанатов. Их было немного, но они активные и создавали атмосферу праздника. Настоящие энтузиасты! И все же по телеэфиру пока следить удобнее, к тому же вещатель постарался. Много планов, ведение по дистанции, кадры сверху с дрона — все на уровне. Не отличить от видов из словенской Планицы, где сейчас проходит чемпионат мира! Но чего нет в Словении, так это такой интриги и нервного противостояния. Весь этот сезон в России проходит под знаменем борьбы и треш-тока Сергея Устюгова с Александром Большуновым. В Малиновке первый ход был за Устюговым. Большунову требовалось ответить, и тянуть он не стал. Александр с первых же километров пытался вырваться вперед и создать ощутимый гандикап еще на классическом этапе. И все же развязка случилась во время пит-стопа.

Красивый финиш с флагом для Большунова испортил ветер

Лидировали перед отсечкой в 15 километров поочередно то Червоткин, то Большунов, то Якимушкин. Но в целом к смене лыж сборники, за исключением Дениса Спицова, пришли плотной группой в 14 человек — все в трех-четырех секундах. Дальше все зависело от того, как быстро они сработают в технической зоне, но что еще важнее — как быстро смогут перестроиться с классического стиля на коньковый. Устюгов немного замешкался, в то время как Александр поменял лыжи молниеносно. И начал работать на преимущество. Спустя километр отрыв был пять секунд, еще через одну отсечку — 10. После трех километров на втором этапе группу преследователей наконец-то возглавил Устюгов. Но сил догонять Большунова у него не было, в то время как Александр и не думал останавливаться, наращивая темп. Уже 16 секунд отставания — исход гонки был практически предрешен.

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Дальше преимущество Большунова только росло, на пике достигая минуты. Борьба шла за серебро и бронзу. Спицов на медаль даже не претендовал, Савелий Коростелев выключился ближе к финишу, как и Андрей Ларьков. Алексей Червоткин отстал буквально перед заходом на последний круг. Ближе к развязке стало понятно, что свое серебро Устюгов уже никому не отдаст, а вот за третье место бились Мальцев, Якимушкин и Илья Семиков. И медаль у призеров Олимпиады вырвал 29-летний Семиков, которого даже на Кубок мира в свое время не приглашали. Большунов же тем временем решил финишировать с флагом России. Нестандартный ход, учитывая, что иностранцев среди участников не было. Но победителю можно все. Правда, красивую картинку испортил забавный случай — шквальный ветер унес полотно, и ленту финиша трехкратный олимпионик пересекал с осиротевшим флагштоком.

Значит, теперь Большунову нужно искать новый шанс победить с большим перевесом, чтобы финишировать с флагом как следует. Но главное — ему важно обходить в медальном зачете Устюгова. Ведь Сергей, несмотря на сегодняшнее поражение, все равно в таблице «Чемпионских высот» пока выше Александра. У него золото и серебро, в то время как у Большунова — только золото и бронза.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Сергей Устюгов
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