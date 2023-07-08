Лыжники уже начали сезон. Устюгов и Коростелев не смогли победить в Петербурге

Шоу-гонка на Дворцовой площади должна привлечь внимание к летним лыжам.

«Спринт на Дворцовой»

Мужчины

1. Андрей Краснов — 3.18,77

2. Сергей Устюгов — 0,01

3. Сергей Волков — 0,40

Женщины

1. Виктория Лукашова — 3.54,29

2. Екатерина Кипяткова — 2,22

3. Екатерина Булычева — 3,19

Если вы думаете, что летом лыжники и биатлонисты проводят все время на даче или на пляже, то вы ошибаетесь. Они вовсю ведут подготовку к следующему сезону, и речь идет не только об ОФП, но и о полноценных лыжероллерных стартах. Так в Санкт-Петербурге прошел традиционный летний «Спринт на Дворцовой». Ради шоу-гонки приехали в Северную столицу даже Сергей Устюгов и Савелий Коростелев. Правда, если опытный Устюгов стал призером, то вот Коростелев не попал в финал соревнований.

Шоу-гонка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Фото ФЛГР

Неожиданный итог

В европейской части России сейчас жара — столбики термометров днем уверенно показывают больше 30 градусов и даже ночью не опускаются ниже 20. О каких лыжах в таких условиях может идти речь? Но вы забываете про лыжероллеры. Отношение к ним, конечно, своеобразное, и как полноценный вид спорта их мало кто воспринимает. Тем не менее в качестве тренировки они для лыжников крайне важны, да и над статусом лыжероллеров как самостоятельной спортивной дисциплины также активно работают. К примеру, проводят шоу-гонки, которые должны привлечь к лыжероллерам массового зрителя. Одна из самых известных — петербургский «Спринт на Дворцовой». Соревнования проходят уже 15-й раз и собирают заметное представительство российской лыжной элиты. К примеру, на этот раз в Северную Пальмиру приехали звезды зимнего кубка страны Савелий Коростелев и Сергей Устюгов.

Соревновательный круг длиной 600 метров пролегает вокруг Александровской колонны. Участникам предстояло преодолеть по три круга в квалификации. Далее классическая схема лыжного спринта — четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Вся фишка в том, что соревнуются атлеты в самом центре бывшей российской столицы. Но на этот раз и спортивная часть получилась отличной. До Петербурга доехала большая часть российской сборной, поэтому Коростелев и Устюгов от отсутствия конкуренции не скучали. Савелий и вовсе не попал в финал, а Сергей в финишном створе упустил победу в борьбе с Андреем Красновым. Третьим стал Сергей Волков. У девушек победила Виктория Лукашова, на целых две секунды опередившая Екатерину Кипяткову. Вероники Степановой и других чемпионок Пекина-22 в женской сетке на этот раз не было, хотя ранее девушки на мероприятия по лыжероллерам заявлялись.

Шоу-гонка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Фото ФЛГР

Спортсмены пробуют лыжероллеры отечественного производства

Любопытно будет и сравнить результаты текущих лыжероллерных стартов с результатами прошлых сезонов, ведь сейчас большинство спортсменов вынужденно перешли на инвентарь отечественного производства. «Мы используем российский инвентарь, — рассказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам. — Большой разницы между российским инвентарем и иностранным нет. Точно могу сказать, что лыжероллеры российского производства почти ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам. Серьезных нареканий к ним нет». Поддержал идею перехода на российские лыжероллеры и лидер российской сборной Александр Большунов.

«Двигаться нужно в этом направлении, тем более в это время. Что касается отечественных палок, то они неплохие, потому что при отталкивании нет никакой проблемы, они такие же жесткие, даже чуть полегче, — сказал трехкратный олимпийский чемпион в беседе с порталом matchtv.ru. — Не знаю, как по крепости. Нужно покататься и понять, как они удерживают боковой удар, но пока нормально. По роллерам пока не могу сказать, не такое большое количество тренировок провел в них, в основном на классических роллерах тренируемся, но пока в принципе все нормально». Спринт в Петербурге — это только начало активного лыжероллерного сезона. К примеру, уже совсем скоро большой лыжероллерный фестиваль пройдет в Малиновке.

Зимой в новом курорте Архангельской области проводили турнир-ответ во время чемпионата мира, и тогда многие отметили уровень соревнований. Наверняка регион справится и с лыжероллерным стартом. В Малиновке ожидаются гонки классического масс-старта на 35 км, классического спринта и коньковая гонка на 10 километров для мужчин и 15 километров для женщин.