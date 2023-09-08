Шведский олимпиец утонул в центре Стокгольма. Тело искали почти три месяца

36-летний сноубордист Микаэль Лундмарк хотел снять экстремальное видео, прыгнув с моста, но не выплыл после падения в воду.

Участник Олимпиады-2006 в составе сборной Швеции по сноуборду Микаэль Лундмарк обнаружен мертвым на берегу залива Риддарфьерден в центре Стокгольма. 36-летний спортсмен пропал 16 июня после выполнения экстремального прыжка с моста Вестерброн с высоты около 20 метров. Трагедия произошла на глазах у друзей спортсмена, которые снимали несанкционированный трюк на камеру телефона. Тело не могли найти два с половиной месяца, пока волны не выбросили его на набережную. Экстремала сумели опознать только по татуировке

Трюк после похода в бар

Лундмарк выступал на Кубке мира в дисциплина хафпайп и биг-эйр с 2002 по 2008 год. В юности подавал большие надежды, но на взрослом уровне звезд с неба не хватал — за шесть лет выиграл на этапах КМ одну бронзовую медаль. В 2006-м он занял 27-е место в хафпайпе на Олимпиаде в Турине, где выступал на фоне травмы плеча. После восьмилетнего перерыва в 2016-м Микаэль попытался возобновить спортивную карьеру в слоупстайле, но не пробился в национальную сборную. При этом он всегда оставался настоящим экстремалом — объездил всю Европу на мотоцикле, а потом увлекся скалолазанием.

Фото Соцсети

В жаркий летний день 16 июня 2023 года бывший спортсмен сначала отправился на свидание с девушкой, с которой познакомился с соцсетях, а потом завалился в бар — отпраздновать удачное знакомство. В пивной Лундмарк случайно встретил пятерых друзей, которые, набравшись, предложили Микаэлю ради куража прыгнуть с моста. В Стокгольме стояли белые ночи, так что поздний час не смутил приятелей. Они вышли на Вестерброн, где сноубордист разделся до трусов, перепрыгнул через ограждение у опоры, оказавшись между балками.

В принципе высота в два десятка метров для профессиональных клиф-дайверов — не критичная. Некоторые самые отчаянные здесь переходят отметку в 40 метров. Однако Микаэль, несмотря на весь свой опыт экстремала, не являлся профи в прыжках в воду. Кроме того, Лундмарк, судя по всему, был не совсем трезв — по крайней мере, попытки друзей отговорить его от необдуманного шага успехом не увенчались. И главное — он решил прыгать не «солдатиком», а попытался сделать сальто вперед.

Опознали по татуировке

По словам друзей, наблюдавших безумный полет, вход в воду оказался неудачным — они услышали сильный удар, после чего Микаэль, видимо, потерял создание и не всплыл на поверхность. «Мы сразу поняли, что дело плохо. После такого прыжка ты либо всплываешь сразу, либо не всплываешь вообще», — рассказал один из друзей спортсмена по имени Оскар. Мигом протрезвевшие приятели начали звонить в полицию и в спасательные службы. Те прибыли буквально через несколько минут, но поиски оказались тщетными. Лундмарк исчез. Остались только его вещи — рубашка, джинсы, обувь, кошелек, ключи и мобильный телефон.

Еще на протяжении двух недель тело искали при помощи водолазов. Кинологи с собаками обследовали берега залива Риддарфьерден, но усилия отказались тщетными. Длина этого водоема составляет более двух километров, а ширина — не менее 120 метров. При средней глубине в 13 метров и различных течениях найти тело — невероятно сложная задача. С 1932 года купание в Риддарфьердене запрещено. Прыжки в воду с моста, естественно, тоже. Кроме того, на свой трюк Лундмарк решился спонтанно и без подготовки — его никто не страховал, кроме пьяных приятелей.

Фото Соцсети

Родственники пропавшего подали заявку на поиск тела с помощью дронов, но им было отказано, поскольку мост находится слишком близко к зданию риксдага и к местному аэропорту, а в Стокгольме был объявлен повышенный уровень террористической угрозы. В итоге труп вынесло на берег в южной части залива только 27 августа. После двух с половиной месяцев в воде опознать лицо было уже невозможно, но на ноге покойного удалось разобрать татуировку совы, которую носил Лундмарк. «Он всегда оставался добрым, заботливым, честным, непоседливым и веселым. У него было так много замечательных качеств», — сказала в интервью Expressen Эвелина Лундмарк, сестра спортсмена.

Увы, благоразумие в список достоинств Микаэля, кажется, не входило. Его бывшие коллеги по сборной Швеции в шоке от случившегося. «Я помню его как жизнерадостного человека. Он был счастливым, любопытным и энергичным парнем. Очень трудно принять случившегося. Трагедия заставляет задуматься о жизни и о той степени риска, на который мы готовы идти во имя спортивных побед или просто ради забавы», — прокомментировал случившееся шведский сноубордист Стефан Карлссон.