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Конькобежный спорт

Сегодня, 13:23

Алдошкин считает, что конькобежный спорт в России нуждается в популяризации

Мария Гусева
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Серебряный призер Олимпиады-2022 в командной гонке Даниил Алдошкин заявил, что конькобежный спорт в России нуждается в популяризации.

«Тяжело говорить о зрительском интересе, так как соревнования проводят в будни, — цитирует ТАСС Алдошкина. — В Кемерове нет рекламы чемпионата России, мы едем в такси, а таксисты удивляются, что у них в городе проводится чемпионат России. Только когда мы заезжаем на территорию катка, видим баннер «Впервые в Кемерове чемпионат России по конькобежному спорту», это единственная афиша, которую я видел».

На чемпионате России Алдошкин выиграл в масс-старте и победил на дистанции 5 000 м.

Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерове.

Источник: ТАСС
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