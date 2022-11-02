Конькобежец Скобрев рассказал, каким спортом занимаются его дети

Российский конькобежец, призер Олимпийских игр Иван Скобрев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о воспитании детей. Семья Скобрева ранее жила в США, но сейчас переехала в Россию.

— Как у вас дела семейные? Не так много информации. Насколько помню, раньше семья жила в США.

— Да, там все было не так просто. При появлении двоих детей я и в соцсетях стал меньше появляться, потому что сейчас жизнь уже не принадлежит на сто процентов мне. (Смеется.) Есть двое детей, есть обязанности перед домом, супругой, собака, кошка. Поэтому если раньше дом работал на меня, все переживали, чтобы папа выспался, был готов к соревнованиям, теперь приходится отдавать долги. Стараюсь проводить побольше времени с детьми, делать с ними домашнее задание и обучать их правильному подходу к тренировкам. На публичную жизнь осталось меньше времени.

— Вы сейчас счастливы?

— На 100 процентов. Дети здоровые, оба мальчишки занимаются хоккеем, учатся на пятерки и четверки, все живы и здоровы, слава богу. Поэтому как здесь можно быть несчастливым? Пожелание только одно — чтобы дети были лучше и успешнее меня и радовали своими жизненными успехами.

— Хотите, чтобы они стали чемпионами?

— А вот это пусть они сами решают. Мне хочется, чтобы они были здоровыми и умными.