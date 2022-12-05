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Конькобежный спорт

Сегодня, 12:06

В Союзе конькобежцев России сообщили, что не ведут переговоры о переходе в Азию

Виктория Кравченко
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Президент союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что организация пока не проводит официальных переговоров о переходе в Азиатский союз конькобежцев.

«Мы пока никаких официальных переговоров по этому вопросу не ведем. Сейчас мы занимаемся российским спортом, его развитием в стране, в том числе и посредством популяризации. У нас очень насыщенный сезон, мы предусмотрели большое количество всероссийских соревнований, спортсмены не скучают, готовятся к проведению чемпионатов России», — цитирует Гуляева ТАСС.

Россия отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/16501733
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