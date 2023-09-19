Владимир Семирунний еще не скоро дебютирует за новую страну.

В период отстранения российских спортсменов от международных соревнований новости об очередном переходе наших атлетов в другие страны становятся чем-то привычным. Но конькобежец Владимир Семирунний сумел удивить. Он выбрал для перехода страну, в которую с российским паспортом сейчас не так легко попасть, — Польшу. 20-летний спортсмен уже прошел все границы и находится на новой родине.

Переход

Владимир Семирунний — воспитанник свердловской школы конькобежного спорта. Он начал заниматься этим видом в Екатеринбурге, специализируясь на длинных дистанциях. На 3000 метрах он брал медали юниорского Кубка мира, а на 5000 метрах завоевал бронзу ЮЧМ-2022.

На взрослом же уровне вкус медалей международных стартов он попробовать не успел, так как наших спортсменов отстранили. Однако на внутренних соревнованиях Владимир несколько раз поднимался на подиум, а в прошлом сезоне впервые в карьере и, вероятно, в последний раз стал чемпионом России на дистанции 10 000 метров.

Судя по комментариям людей, работавших с Владимиром, его уход стал неожиданностью. Он готовился к новому сезону в российской команде, ездил с ней на сборы. Даже сейчас в соцсетях спортсмена последние посты — это фотографии с июньского сбора в Сочи.

«О причинах решения спортсмен нас не уведомлял, что касается уровня, то бегает и бегает. В России котируется, на мировом уровне — нет», — объяснял ТАСС глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

При этом сам переход еще оформлен не до конца. «Мы получили заявление от Семируннего и бумагу из польской федерации о намерении выступать за Польшу. Мы уведомили Минспорт, но необходимо оригинальное заявление спортсмена. Далее будут те же шаги, как и в предыдущих случаях, карантин будет составлять 24 месяца», — заявил Гуляев.

Фото Спортивный комплекс «Юность»

Польша

Почему все-таки Польша? Корреспондент «СЭ» связался с Владимиром, однако конькобежец отказался отвечать на этот вопрос, как и давать дополнительные комментарии.

Такой выбор действительно выглядит необычно. В стране сильны антироссийские настроения, а министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук нередко высказывает свои радикальные идеи по поводу отстранения наших спортсменов. Именно он первым предложил включить атлетов России и Белоруссии в состав сборной беженцев на Олимпиаде-2024: «Я обращаю внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией, что в России нет институтов, независимых от авторитарной или тоталитарной власти, что российский Олимпийский комитет точно не является таким независимым институтом. Мы предложим, чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация из-за имеющегося паспорта, создать сборную беженцев».

Бортничук также заявлял, что Польша готова шантажировать МОК бойкотом Олимпиады в случае допуска наших спортсменов, а также говорил о формировании коалиции из 36 стран, которая будет выступать против нашего возвращения на международную арену.

Помимо этого, громкой получилась история в аэропорту Варшавы с российской теннисисткой Верой Звонаревой этим летом. В июне она прилетела в Польшу на турнир, но не прошла таможенный контроль. «Звонарева, воспользовавшись визой, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву пыталась попасть в нашу страну», — сообщило МВД Польши. В министерстве объяснили, что россиянку не пустили из соображений государственной безопасности, так как она была включена в список лиц, чье пребывание в стране нежелательно.

Поэтому неизвестно, какими путями Семирунний добился перехода в Польшу. Сам спортсмен объяснений не дает.

Фото Спортивный комплекс «Юность»

Коньки

В отдельных видах спорта российские спортсмены возвращаются на международную арену, однако это пока не касается зимних видов спорта. В ближайшем сезоне перспектив, чтобы выступить на Кубках и чемпионатах мира, у «зимников» не предвидится. Если говорить про конькобежный спорт, то на июньском заседании ISU в Будапеште санкции в отношении россиян и белорусов были продлены.

«Совет будет продолжать следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. Тем временем отстранение российских и белорусских спортсменов остается в силе», — говорится в заявлении на официальном сайте Международного союза конькобежцев. Следующего решения по ситуации ждать до октября, но нет причин полагать, что оно будет другим.

Семирунний не первый конькобежец, кто в это межсезонье решился на смену гражданства. В начале июля стало известно, что в сборную Казахстана переходят шестикратный призер чемпионатов мира Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева.

«Я никаким образом не поддерживаю, что сейчас многие спортсмены меняют спортивное гражданство. Здесь много различных точек зрения. Это пусть остается на совести спортсменов. У каждого своя правда, но я отношусь к этому негативно», — говорил «СЭ» Николай Гуляев.

До зимней Олимпиады в Милане остается три года. Ситуация еще может измениться для нас в положительную сторону. Правда, гарантий на такой исход никто дать не может. А так как существует 24-месячный карантин, то понятно, почему некоторые спортсмены уже не могут ждать этого положительного решения и переходят в другие страны. Позже менять флаг на форме будет бессмысленно.