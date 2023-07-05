Звездные конькобежки и тренер сборной России уезжают в Казахстан. Серьезные потери нашей команды

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Пусть и не в массовом порядке, но лучшие российские спортсмены в условиях частичной или полной международной изоляции все же начинают менять спортивное гражданство. Это в последнее время случалось в велоспорте, теннисе, плавании, фигурном катании, шорт-треке. Теперь пострадал и конькобежный спорт — в Союзе конькобежцев России подтвердили, что в сборную Казахстана переходят шестикратный призер чемпионатов мира Елизавета Голубева, действующая чемпионка России Кристина Силаева, а также известный тренер, в прошлом многократный чемпион мира и призер Олимпийских игр Сергей Клевченя. И, что ни говори, для нашего конькобежного спорта это довольно серьезная потеря.
Голубева (в девичестве Казелина) в свои 26 лет находится в расцвете сил. В 2016-м Елизавета выиграла чемпионат мира среди юниоров в многоборье, а уже в 2018-м завоевала в составе сборной страны золото чемпионата Европы в командном спринте. Молодая спортсменка довольно быстро освоилась в национальной команде, добыв к настоящему моменту шесть бронзовых наград чемпионатов мира — три в командной гонке, по одной в масс-старте и на дистанциях 1500 м и 1000 м. На Олимпиаде-2022 в Токио Голубева стала седьмой на 1500 м, а в командной гонке вместе с подругами по сборной финишировала четвертой.
В прошлом сезоне в условиях отстранения россиян от международных стартов Голубева стала, пожалуй, одной из самых успешных конькобежек страны — выиграла четыре медали национального чемпионата, включая золото в масс-старте. Тем самым подтвердив свою репутацию специалиста широкого профиля, способного классно выступать в целом ряде дисциплин. Однако теперь она будет это делать в составе другой сборной.
«Планирую поменять спортивное гражданство. Это тяжелое решение, я к нему шла год, закладывала себе мысль в голову по планам — вот еще одну Олимпиаду, и потом хочу родить ребенка, пожить обычной жизнью. Но вот эти три года хотелось по максимуму отдать себя спорту. Однако сейчас такая неопределенность, да и до этого были тяжелые ситуации — не пустили в Пхенчхан. Было непонятно, как оно будет перед Олимпиадой в Пекине. Этот шаг не ради заработка, а просто ради возможности делать свою работу, делать ее хорошо, качественно и без каких-либо ограничений», — прокомментировала Голубева свое решение сайту федерального спортивного телеканала.
Сейчас Елизавета тренируется в сборной Казахстана, где ее спаррингом является лидер казахской команды Надежда Морозова — многократный призер этапов Кубка мира.
«Я никаким образом не поддерживаю, что сейчас многие спортсмены меняют спортивное гражданство. Здесь много различных точек зрения. Это пусть остается на совести спортсменов. У каждого своя правда, но я отношусь к этому негативно. У нас есть утвержденное положение о переходе в другие страны. Мы сейчас двигаемся в этом алгоритме. Спортсмен является членом сборной, поэтому мы отправили соответствующий запрос в Минспорт, чтобы Елизавету Голубеву вывели из списка национальной команды. Могут ли ей отказать в переходе? Поживем — увидим. Мы отправили письмо, пока решения нет. Считаю ли я потерю Голубевой значительной? Мы справимся», — прокомментировал уход Елизаветы президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. Сама спортсменка надеется избежать карантина или как минимум успеть отбыть его до Олимпиады-2026.
Ситуация с Силаевой в принципе аналогичная. Кристине всего 23 года, но она является чемпионкой России в сезоне-2022/23 на дистанции 500 м. Причем она опередила в декабре прошлого года в Кемерове в борьбе за золото не кого-нибудь, а звездную экс-чемпионку мира и призера Олимпиады-2022 Ангелину Голикову.
С женской спринтерской группой, кстати, как раз работал в сборной и Клевченя — известный специалист также решил перебраться в сборную Казахстана, с которой, впрочем, в прошлом уже сотрудничал в качестве тренера-консультанта.
Осуждать конькобежек и наставника в нынешней ситуации сложно — век спортсменов короток, но все же хочется надеяться, что массового оттока из сборной России по конькам, да и другим видам спорта не последует. И национальная команда, когда это станет возможным, вернется на международную арену в близком к оптимальному составе.