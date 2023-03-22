22 марта «Адмирал» и «Ак Барс» проведут четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина от Восточной конференции КХЛ. Пока казанцы ведут в противостоянии 2:1. Игра пройдет во Владивостоке на «Фетисов Арене» и начнется в 12.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 12.20 мск.

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение гостям: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.88, вероятность — около 52%. Успех «моряков» предложен с котировкой 4.10 (23%), даже ничья идет за меньшие 3.65 (25%).

Ждете очередную победу «Ак Барса»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 1880 рублей.

Поставить на успех дальневосточной команды с учетом овертайма можно за 2.80. Этот рынок на «Ак Барс» доступен за 1.45.

С учетом регулярки команды встретятся уже в восьмой раз в сезоне. Из семи прошедших матчей коллектив Зинэтулы Билялетдинова выиграл шесть и ни разу не уступил в основное время — единственная победа «Адмирала» случилась в овертайме. Поставить на то, что «моряки» хотя бы не проиграют за три периода, можно с коэффициентом 1.92.

Еще вы можете присмотреться к рынкам на проход команд в следующий раунд. Квалификация «Адмирала» в финал Восточной конференции идет за 8.00, казанцев — за 1.08.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) можно взять за 2.90, Ф2(0) — за 1.38;

• Ф1(+1.5) идет за 1.45 Ф2(-1.5) — за 2.70.

Противостояние команд получается не слишком результативным: только в первой игре соперники отгрузили на двоих пять шайб, далее «Ак Барс» выиграл 2:1, а в последней встрече «Адмирал» вообще победил в овертайме 1:0. Тотал больше 3.5 шайбы на предстоящий матч оценен в 1.65, ТМ 3.5 — в 2.20.

Вы можете угадать точный счет матча: например, победа гостей 2:1 идет за 9.50.