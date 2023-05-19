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«Акрон» — «Алания»: прогноз на матч первой лиги 19 мая 2023 года

Прогноз на матч первой лиги «Акрон» — «Алания» 19 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
ФК «Акрон».
Фото Global Look Press
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19 мая в 32-м туре первой лиги встретятся «Акрон» и «Алания». Игра на стадионе «Кристалл» в Жигулевске начнется по свистку арбитра Евгения Буланова в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.55 мск.

Россия. ФНЛ. 32-й тур
19 мая, 18:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Алания

Аналитики букмекерской конторы Olimpbet назвали фаворитом гостей. На их успех предложен коэффициент 2.47, что соответствует 38% вероятности результата. Ничья идет за 3.17 (29%), а победа тольяттинцев — за 2.82 (33%).

Ставка в 1000 рублей на мирный результат принесет доход в 3170 рублей, если команды не определят сильнейшего.

В последних пяти турах «Акрон» оформил 0.8 гола в среднем за 90 минут, у владикавказцев два метких удара за тот же отрезок. ТБ 2.5 идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.74.

За шесть очных встреч соперники лишь раз не обменялись точными выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.77, обратный рынок — в 1.94.

«Акрон» не уступил в 16 из 17 матчей дома. На викторию или ничью хозяев можно сыграть за 1.49.

В активе «Алании» 51 мяч в 31 поединке сезона, или 1.6 в среднем за игру. ИТБ 1 для гостей предложен за 1.61.

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Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Алания»

Тольяттинский клуб — главная сенсация сезона. «Акрон» выбил из Кубка России «Динамо» и «Спартак» и почти добрался до финала турнира. Но в первой лиге у парней Евгения Калешина все не так успешно — лишь 12-е место. У волжан неуступчивый характер и много ничьих — аж 15 штук, больше всех в лиге. Но команда ни на что не претендует и выиграла всего один из пяти недавних матчей. При этом дома они выступают очень качественно и не проиграли 16 из 17 встреч при родных фанатах.

«Алания», наоборот, рвется в РПЛ: идет на третьей строчке и готовится к стыкам. В последних пяти турах гости победили трижды и два раза сыграли вничью. Коллектив Тедеева на этом отрезке забил 10 мячей, пропустив в два раза меньше. А в гостях «Алания» набрала 25 очков за 15 матчей — больше, чем «Акрон» дома (20).

Стоит ожидать закрытый поединок, в котором хозяева по традиции сыграют упрямо и не позволят владикавказцам разгуляться.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.74.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
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