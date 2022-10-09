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«Арсенал» — «Ливерпуль»: составы на матч АПЛ 9 октября 2022 года

Составы на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Юрген Клопп, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

9 октября в АПЛ встретятся топ-клубы — «Арсенал» и «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России не показывают игры чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
09 окт, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ливерпуль

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на успех «канониров» можно с коэффициентом 2.60, вероятность — около 38%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.75 (36%). Ничья предложена за 3.60 (26%).

Считаете, что хозяева заберут три очка? Ставка на победу «Арсенала» в 1000 рублей при благополучном исходе принесет 2600 рублей.

«Арсенал» — вторая по результативности команда АПЛ: за восемь туров лондонцы настреляли 20 забитых мячей. Важную роль в атаке «канониров» играет купленный летом у «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. Бразилец за 10 матчей во всех турнирах оформил 5+3 по системе гол+пас.

Ждете еще одну яркую игру от «Арсенала»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 2.00, ИТМ1 (1.5) — за 1.80.

В составе лондонцев есть несколько травмированных: с «Ливерпулем» вряд ли сыграют Эмил Смит-Роу, Мохамед Эль-Нени и Александр Зинченко.

У мерсисайдцев шикарную форму набрали Мохамед Салах и Роберто Фирмино: первый настрелял 5+4 по системе гол+пас во всех турнирах, второй — 5+3. Красные тоже немало забивают: в среднем — 2.2 мяча за игру во всех турнирах.

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола доступен за 2.08, обратный рынок идет за 1.75.

У красных хватает травмированных в средней зоне: Наби Кейта, Кертис Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен. Также под вопросом участие Эндрю Робертсона.

Микель Артета, тренер &laquo;Арсенала&raquo;. «Арсенал» — «Ливерпуль»: Артета не по зубам Салаху и Фирмино

Ориентировочные составы команд на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года

«Арсенал»: Рамсдейл — Тирни, Салиба, Габриэл, Уайт — Джака, Партей — Мартинелли, Эдегор, Сака — Жезус.

«Ливерпуль»: Алиссон — Цимикас, Матип, Ван Дейк, Александр-Арнолд — Фабиньо, Алькантара, Хендерсон — Диас, Фирмино, Салах.

Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа хозяев 2:1 — за 9.10;

• выигрыш гостей с таким же счетом — за 9.40.

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ФК Арсенал (Лондон)
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