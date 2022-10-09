9 октября в РПЛ состоится матч между командами, занимающими места в верхней половине турнирной таблицы — «Ростов» примет «Краснодар». Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ростов» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность результата — примерно 51%. Ничья оценена в 4.00 (23%), триумф «Краснодара» — в чуть меньшие 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 4000 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет за солидные 1.91, при этом «быки» не знают поражений на протяжение девяти матчей с этим соперником (включая товарищеские).

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

Обмен голами можно взять за приятные 1.71, обратный исход — за 2.14.

Пенальти идет за 2.35, удаление — за 3.20. «Ростов» бил с «точки» в этом сезоне уже восемь раз.

Забьет ли Комличенко седьмой мяч в РПЛ? Он — лучший бомбардир своей команды наряду с Полозом, а его точных удар оценен в 2.55.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так: