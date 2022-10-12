12 октября в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся два гранда: «Барселона» и «Интер». Матч пройдет в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток арбитра Шимона Марчиняка из Польши прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию включайте на сайте matchtv.ru в 21.45 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.47, что составляет около 67% вероятности. Успех «нерадзурри» доступен за 6.70 (14%), даже на ничью предложена меньшая котировка — 5.10 (19%).

Верите, что команда Симоне Индзаги второй раз подряд обыграет «Барселону»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 6700 рублей.

Правда, эксперты даже на то, что миланцы хотя бы не проиграют каталонцам, предложили приличный коэффициент 2.80. При этом на прошлой неделе «нерадзурри» обыграли сине-гранатовых (1:0) и оторвались на три очка. «Интер» с шестью очками пока идет на второй строчке, «Барселона» с тремя баллами — на третьей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи подтверждают хорошие шансы каталонцев:

• победа «Барсы» 2:0 идет за 7.60;

• успех 2:1 — за 7.90;

• 1:0 — за 8.20.

«Интер» за три тура группового этапа забил лишь три мяча: больше одного гола «нерадзурри» оформили только в ворота главного аутсайдера группы — «Виктории Пльзень» (2:0). Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно оформить за 3.50, обратный рынок идет за 1.31.

«Барса» на групповом этапе заколотила пять голов, но все — в ворота «Виктории». ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.49, ИТМ1 (1.5) — за 2.60.

Верите, что предстоящий матч получится результативнее игры на прошлой неделе? Поставить на голы от обеих команд можно с котировкой 1.73, «обе забьют — нет» идет за 2.10.