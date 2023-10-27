«Барселона» — «Реал»: Уткин предрек проблемы каталонцам

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч 11-го тура испанской ла лиги между «Барселоной» и «Реалом». Встреча на Олимпийском стадионе состоится 28 октября и начнется в 17.15 по московскому времени.

В какой форме «Барселона»

Каталонцы не проигрывают в 16 матчах подряд с учетом трех летних товарищеских встреч. Команда идет третьей в турнирной таблице ла лиги, отставая всего на одно очко от «Реала» и «Жироны». Дома сине-гранатовые провели пять матчей, все завершились победами: 2:0 над «Кадисом», 5:0 над «Бетисом», 3:2 над «Сельтой», 1:0 над «Севильей» и 1:0 над «Атлетиком». Марк-Андре Тер Штеген пять раз отыграл на ноль, хотя в целом каталонцы не являются лидерами чемпионата по пропущенным голам (10), уступая по этому показателю даже «Лас-Пальмасу».

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В Лиге чемпионов ситуация лучше — в трех встречах против «Антверпена», «Порту» и «Шахтера» пропущен лишь один мяч. Главная проблема накануне класико — большое количество травмированных футболистов. Хави будет до последнего надеяться, что Роберт Левандовски и Френки де Йонг смогут попасть в заявку, но их физическая форма оставляет желать лучшего. Серхи Роберто, Педри и Жюля Кунде на поле точно не будет.

В какой форме «Реал»

Несмотря на серьезные травмы Тибо Куртуа и Эдера Милитао, Карло Анчелотти нашел нужные рычаги управления командой, и та по-прежнему летит вперед. Мадридцами движет желание исправить результаты прошлого сезона, когда они не сумели выиграть ни ла лигу, ни Лигу чемпионов. В чемпионате Испании «Реал» делит первое место с «Жироной», лучше остальных демонстрируя прочность своей обороны (всего семь пропущенных мячей).

После ухода Карима Бензема в команде не появился другой такой же экстраординарный бомбардир, однако 33-летний Хоселу неожиданно бодро влился в состав и успел отметиться пятью мячами. Хотя больше всех поражает другой новичок — Джуд Беллингем. На счету 20-летнего полузащитника уже 11 голов в ла лиге и Лиге чемпионов. Набирает форму Винисиус Жуниор. Это трио наверняка потреплет нервы «Барселоне» в субботу. Беспроигрышная серия «Реала» насчитывает шесть матчей, в пяти из них команда отличалась минимум дважды. Во всех встречах сезона на первые таймы пришлись 11 голов, на вторые — 16. Во вторник подопечные Анчелотти добились гостевой победы над «Брагой» (2:1) в Лиге чемпионов, поэтому к класико готовятся в приподнятом настроении.

«Барселона» — «Реал»: статистика личных встреч

«Барселона» не выигрывает у «Реала» в первом круге ла лиги с октября 2018 года: три поражения и ничья.

Прогноз Василия Уткина на матч «Барселона» — «Реал» 28 октября

«Если прогнозы окажутся верными и «Барселона» в субботу не сможет рассчитывать не только на Роберто, Педри и Кунде, но еще и на Левандовского с Де Йонгом, то «Реал» просто обязан пользоваться этим подарком. Каталонцам будет не хватать опытных футболистов, вновь придется рассчитывать на юнцов вроде 17-летнего Гиу, чтобы чудом взять максимум очков.

Мадридцы — фавориты. Особенно в свете феноменальных показателей Беллингема. Англичанин — лучший снайпер ла лиги, он отличился в каждом из трех матчей команды в Лиге чемпионов. В 20 лет Джуд выглядит просто монструозно, он уже готов решать исход матчей в одиночку. Ставка на голы в обоих таймах прошла с «Брагой» и «Наполи», а также в предыдущей очной встрече с «Барсой». Сдерживать себя сливочные точно не будут», — считает Уткин.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на голы «Реала» в обоих таймах можно поставить с коэффициентом 3.05.

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