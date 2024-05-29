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Сегодня, 06:14

«Флорида» сравняла счет в серии с «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин (справа) в атаке в матче «Флорида» — «Рейнджерс» (3:2 ОТ).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» обыграла «Рейнджерс» в четвертом матче финала Восточной конференции — 3:2 ОТ. Счет в серии стал равный — 2-2.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 37 из 40 бросков по своим воротам.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам и сделал одну голевую передачу.

Пятый матч в серии состоится 31 мая.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Четвертый матч

«Флорида» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Трочек — 8 (бол., Панарин, Фокс), 8:51 — 0:1. Беннетт — 4 (Форслинг, Бобровский), 28:45 — 1:1. Верхэге — 9 (бол., Ткачак, Барков), 32:16 — 2:1. Лафренье — 7 (Фокс, Панарин), 43:28 — 2:2. Райнхарт — 8 (бол., Барков), 61:12 — 3:2.

Вратари: Бобровский — Шестеркин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (11+14+13+1) — 23 (13+5+5+0).

Наши: Куликов (15.12/0/0), Тарасенко (10.37/5/+1) — Панарин (16.06/1/+1).

29 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 2-2.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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