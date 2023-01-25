25 января «Барселона» в 1/4 финала Кубка Испании сразится с «Реалом Сосьедад». Игра состоится в Каталонии на стадионе «Ноу Камп» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. В прямом эфире эту встречу покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 22.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают каталонцев фаворитами. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. На триумф басков котировка — 6.10 (13%), на ничью — 4.20 (24%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 4200 рублей, а чистая прибыль составит 3200 рублей.

Считаете, что «Реал Сосьедад» не проиграет в основное время? Это условие доступно за 2.48.

Выход «Барселоны» в полуфинал оценен в 1.28, ее соперника — в 3.94.

Последние матчи между командами получились очень результативными — три из четырех завершились 4:1, 4:2 и 6:1 в пользу каталонцев. ТБ 2.5 в предстоящей встрече идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» предложено взять за одинаковый коэффициент 1.90.

В игре, несмотря на дисквалификацию, примет участие Роберт Левандовски. Его же эксперты считают наиболее вероятным автором гола в составе обеих команд, котировка — 1.75.

Пенальти можно оформить за 2.85, удаление — за 4.00.

На проход и той и другой команды по пенальти коэффициент — 16.0.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом: