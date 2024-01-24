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Сегодня, 14:15

«Бавария» — «Унион»: где смотреть матч бундеслиги 24 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Бавария» — «Унион» 24 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Джамал Мусиала («Бавария»).
Фото Global Look Press
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24 января в отложенной игре 13-го тура чемпионата Германии «Бавария» примет столичный «Унион». Встреча на «Альянц Арене» стартует в 22.30 по московскому времени по свистку арбитра Франка Вилленборга. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» начнется в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
24 янв, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Унион Б

У гостей крайне мало шансов увезти очки из Мюнхена, считают аналитики. На успех «Баварии» предложен коэффициент 1.19, что соответствует 83% вероятности результата. Ничья оценена в 8.00 (11%), триумф «Униона» — в 15.0 (6%).

Берлинская команда не выиграла в семи выездах бундеслиги подряд. Поставить на то, что на «Альянц Арене» гости хотя бы не уступят, можно за 5.22.

Сыграть на победу парней Томаса Тухеля с форой (-2) предложено за 1.81.

На обмен меткими попаданиями доступна котировка 2.06, обратный рынок идет за 1.77. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.00, ТМ 3.5 — в 1.83.

Лучшие шансы стать автором взятия ворот у Харри Кейна. На точный выстрел англичанина предложено поставить за 1.50.

Самый вероятный итог поединка — 2:0 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 6.78.

Футбол
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ФК Бавария
ФК Унион Берлин
Бундеслига
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