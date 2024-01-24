24 января в четвертьфинале Кубка Испании «Атлетик» примет «Барселону». Встреча состоится в 23.30 по московскому времени на арене «Сан-Мамес». Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru с 23.25 мск.

Аналитики считают блауграну условным фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 2.44, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья в основное время оценена в 3.54 (27%), выигрыш хозяев — в 2.84 (34%).

На проход команды Хави в полуфинал доступна котировка 1.79. На успех парней Эрнесто Вальверде — 2.04.

Каталонцы победили в четырех очных поединках против «Атлетика». На непоражение хозяев за 90 минут предложено сыграть за 1.58.

Первый точный выстрел в матче в исполнении блауграны оценен в 1.91.

На обмен голами можно поставить за 1.62, обратный рынок идет за 2.28. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.09.

Самый вероятный счет игры по итогам основного времени — ничья 1:1 за 6.20.