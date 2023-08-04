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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 5 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 5 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив».
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5 августа в одном из топ-матчей третьего тура чемпионата России ЦСКА сразится с «Локомотивом». Московское дерби состоится на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 19.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Olimpbet предполагают, что встреча двух московских команд останется за армейцами. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.11, вероятность этого исхода — около 47%. Ничья идет за 3.78 (24%), успех «Локомотива» — за 3.38 (29%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3380 рублей.

ЦСКА выиграл у «Локо» только три из десяти последних официальных матчей. Вариант Х2 идет за 1.76.

Будет ли забито в этой встрече больше двух мячей? ТБ 2.5 доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.07.

На то, что в предстоящей встрече отличатся обе команды, котировка — 1.68. Противоположный результат оценен в 2.18.

Красно-зеленые забили более одного мяча во всех трех играх в начале сезона, а ЦСКА в двух из трех пропустил два гола. ИТБ2 (1.5) предложен за 2.70, ИТБ2 (1) — за 1.76.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, выглядит следующим образом — ничья 1:1 за 6.40.

Александр Соболев. «Рубин» идет без побед на старте сезона. А тут еще «Спартак» с вернувшимися Соболевым и Мединой

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

Обе команды испытывают серьезные проблемы в обороне — в трех играх на старте сезона пропустили по четыре мяча. Причем «Локомотив» не провел ни одного «сухого» матча, а ЦСКА зарубился на ноль только с «Оренбургом», играя в большинстве.

Что касается нападения, то тут у клубов полный порядок. У красно-зеленых в огне Дзюба, Изидор, Тикнизян, Пиняев и остальные. В ЦСКА зажигает Чалов (оформил дубль против «Ахмата»), на подхвате Заболотный. Стоит ожидать результативной игры с голами в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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