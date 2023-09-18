18 сентября в КХЛ пройдет матч между московскими «Динамо» и «Спартаком». Дерби состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире оно будет показано на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что матч завершится в пользу «Динамо», на победу которого в основное время можно поставить за 1.95. Вероятность такого исхода — порядка 51%. Ничью предложено взять за 4.10 (21%), успех «Спартака» — за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат, если он случится, принесет выплату в 4100 рублей.

Считаете, что красно-белые не уступят по итогам трех периодов? Такое условие идет за 1.83.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.64, ТМ 4.5 — за 2.15.

Гол в каждом периоде можно взять за 1.73. Если же в какой-то 20-минутке шайба заброшена не будет, сыграет коэффициент 1.97.

Триумф «Динамо» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.55, «Спартака» — за 2.44.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Спартак»

«Динамо» и «Спартак» занимают соседние строчки на «Западе» после семи матчей: у бело-голубых 10 очков, у красно-белых — девять. При этом команда Алексея Кудашова набрала сумасшедший ход: выиграла четыре матча подряд, в двух последних одолев на выезде ЦСКА (4:1) и СКА (3:1).

«Спартак» тоже обыграл армейцев Санкт-Петербурга (3:0) и добрался до овертайма с командой Федорова (2:3), но все-таки не был так хорош, как «Динамо». Плюс у гостей предстоящего матча вся игра держится на ярком первом звене (Морозов, Голдобин и Порядин набрали 27 очков на троих). У хозяев же лидеры, которые могут сделать результат, есть в каждом звене.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.95.

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