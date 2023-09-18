Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
18 сентября в КХЛ пройдет матч между московскими «Динамо» и «Спартаком». Дерби состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире оно будет показано на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что матч завершится в пользу «Динамо», на победу которого в основное время можно поставить за 1.95. Вероятность такого исхода — порядка 51%. Ничью предложено взять за 4.10 (21%), успех «Спартака» — за 3.50 (28%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат, если он случится, принесет выплату в 4100 рублей.
Считаете, что красно-белые не уступят по итогам трех периодов? Такое условие идет за 1.83.
Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.64, ТМ 4.5 — за 2.15.
Гол в каждом периоде можно взять за 1.73. Если же в какой-то 20-минутке шайба заброшена не будет, сыграет коэффициент 1.97.
Триумф «Динамо» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.55, «Спартака» — за 2.44.
«Динамо» и «Спартак» занимают соседние строчки на «Западе» после семи матчей: у бело-голубых 10 очков, у красно-белых — девять. При этом команда Алексея Кудашова набрала сумасшедший ход: выиграла четыре матча подряд, в двух последних одолев на выезде ЦСКА (4:1) и СКА (3:1).
«Спартак» тоже обыграл армейцев Санкт-Петербурга (3:0) и добрался до овертайма с командой Федорова (2:3), но все-таки не был так хорош, как «Динамо». Плюс у гостей предстоящего матча вся игра держится на ярком первом звене (Морозов, Голдобин и Порядин набрали 27 очков на троих). У хозяев же лидеры, которые могут сделать результат, есть в каждом звене.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.95.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -