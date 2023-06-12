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Сегодня, 14:15

Эксперты назвали Джоковича безоговорочным фаворитом Уимблдона после триумфа на «Ролан Гаррос»

Евгений Коростелев
Новак Джокович.
Фото Getty Images
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11 июня Новак Джокович обновил очередной рекорд — выиграв «Ролан Гаррос», он довел число побед на турнирах «Большого шлема» до 23. Сербский теннисист стал единоличным лидером по этому показателю, обойдя Рафаэля Надаля (22) и оторвавшись от Роджера Федерера (20).

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Учитывая, что, помимо Открытого чемпионата Франции, в начале года Новак выиграл Australian Open, он имеет возможность впервые в карьере оформить «Календарный шлем» — победить на всех крупнейших турнирах года. Следующим в календаре идет Уимблдон, где Джокович побеждал семь раз и где он будет защищать прошлогодний титул.

Эксперты букмекерской компании Olimpbet считают, что серб наверняка возьмет на британских кортах очередной трофей. Его победа на Уимблдоне оценена коэффициентом 1.81. Его главным соперником, как и в Париже, должен стать Карлос Алькарас. Успех 20-летнего испанца доступен за 4.50. Третьим в списке фаворитов значится первая ракетка России Даниил Медведев (8.50).

Невероятно, но в топ-5 претендентов на титул также вошли выпавший из топ-20 Маттео Берреттини (он играл в финале в 2021-м) и его соотечественник Янник Синнер. На их успех выставлен коэффициент 11.5 и 14.0 соответственно.

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Шансы российских теннисистов, не считая Медведева, выглядят довольно призрачными. Триумф Андрея Рублева идет за 43.0, Карена Хачанова — за 77.0, Аслана Карацева — за 175.

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Теннис
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Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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