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Корентен Муте — Аслан Карацев: прогноз на матч ATP Штутгарт 13 июня 2023 года

Прогноз на матч ATP Штутгарт Корентен Муте — Аслан Карацев 13 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
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13 июня первым из российских теннисистов в травяной сезон вступит Аслан Карацев. В первом круге турнира в Штутгарте он встретится с французом Корентеном Муте. Точное время начала матча станет известно позднее, в России он показан не будет. Счет личных встреч — 2:0 в пользу представителя Франции.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в Карацева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.59, вероятность этого исхода — около 62%. Успех Муте при этом доступен за 2.27 (38%).

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Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.92. Последние два матча в двухсетовом формате с участием теннисистов завершились через «низ».

На то, что Муте возьмет хотя бы один сет, котировка — 1.49. На выигранную Асланом партию коэффициент — 1.25.

2:0 в пользу российского теннисиста можно оформить за 2.50. Такой же счет в пользу француза оценен в 3.75.

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Прогноз и ставка на матч Корентен Муте — Аслан Карацев

Травяное покрытие совсем не подходит для стиля игры Карацева — он любит бить на паузах, как на грунте, где добивался неплохих результатов и в этом сезоне (полуфинал Мадрида). На газоне же решения нужно принимать значительно быстрее, и Аслану это дается не так просто. Неудивительно, что за всю карьеру он одержал на траве всего две победы на уровне ATP — над грунтовиками.

Против Муте Карацеву должна помочь подача, но в то же время он вряд ли сможет соперничать с ним на приеме. Поэтому француз должен удержать гандикап в три гейма.

Рекомендуемая ставка: победа Муте с форой (+2.5) гейма за 1.82.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Аслан Карацев
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