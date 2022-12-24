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Сегодня, 15:50

«Факел» — «Локомотив»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года

Прямая трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России «Факел» — «Локомотив» 24 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
Александр Костадинов («Локомотив»).
Фото Сайт «Локомотива».
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24 декабря состоится полуфинал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу. Новоуренгойский «Факел» сыграет с «Локомотивом» из Новосибирска. Встреча пройдет в Новом Уренгое и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Эфир стартует в 16.55 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей серьезными фаворитами матча: поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 75% вероятности. Выигрыш команды из Нового Уренгоя предложен с котировкой 3.40 (25%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благополучном исходе принесет 3400 рублей.

Команды встречались в этом сезоне в рамках регулярного чемпионата: «Локомотив» не без проблем переиграл соперника 3:2. Причем «Факел» едва не совершил камбэк — отыгрался с 0:2, но уступил в заключительной партии.

Ждете еще один яркий матч? Тотал больше 179.5 очка доступен за 1.90, с такой же котировкой идет и обратный рынок.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(+7.5) можно взять за 2.20, Ф2(-7.5) — за 1.63;

• Ф1(+8.5) идет за 2.04, Ф2(-8.5) — за 1.73.

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Вы можете попробовать угадать точное количество партий в матче: три и четыре предложены с одинаковыми котировками 2.50, пять партий можно оформить за более высокие 3.50.

Также на игру предложен интересный выбор специальных ставок. Например, рынок на то, что первая ошибка на подаче случится у хозяев, доступен за 2.00. Такая ставка на гостей оценена в 1.72.

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«Факел» — «Локомотив»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года

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