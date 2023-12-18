18 декабря в Саудовской Аравии состоится полуфинал Клубного чемпионата мира — бразильский «Флуминенсе» сойдется с «Аль-Ахли» из Египта. Поединок обладателя Кубка Либертадорес и победителя Лиги чемпионов КАФ пройдет в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Начало в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 20.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Флуминенсе» больше шансов на успех в основное время: поставить на бразильский клуб можно с коэффициентом 1.92, это около 48% вероятности. Победу «красных дьяволов» предложили с котировкой 4.08 (24%). Ничья доступна за 3.52 (28%).

Итоговый проход в финал Марсело и партнеров идет за 1.45, «Аль-Ахли» — за 2.67.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.66. Вариант «обе забьют» оценен за 2.02, обратный рынок — за 1.76.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, 1:0 в пользу «Флуминенсе». Этот счет можно взять за 5.80.

Прогноз и ставка на матч «Флуминенсе» — «Аль-Ахли»

Во втором раунде команда из Каира прошла «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема, Нголо Канте и Фабиньо. Причем уже к 62-й минуте «Красные дьяволы» вели со счетом 3:0 — экс-нападающий «Реала» сократил отставание только на второй компенсированной минуте. Теперь «Аль-Ахли» зарубится за выход в финал с «Флуминенсе», который тоже привык играть ярко — бразильцы пробили «верх» по голам в трех последних встречах из пяти. Да и победный для клуба финал Кубка Либертадорес тоже получился результативным — Марсело и компания сломили «Бока Хуниорс» (2:1).

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.17.

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