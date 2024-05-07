FONBET и КХЛ запустили голосование по определению лучших медиа сезона-2023/2024

В разгар полуфинальных серий Кубка Гагарина болельщики называли свои любимые медиа. По итогам их выбора КХЛ и ее титульный партнер — букмекерская компания FONBET сформировали шорт-листы для онлайн-голосования по четырем номинациям: «Лучший журналист», «Лучший блогер», «Лучшее YouTube-шоу» и «Лучшее клубное ТВ».

Проголосовать за номинантов можно на специальном сайте проекта — нужно только выбрать лучшего в каждой из представленных номинаций и нажать кнопку «голосовать». Все участники голосования имеют возможность выиграть эксклюзивный мерч — брендированные жилеты, рюкзаки, шайбы и даже кепки как у героев FONBET OVERTIME — игроков, ставших авторами самого зрелищного момента в овертайме или серии бросков.

Голосование продлится по 12 мая, а торжественное вручение наград победителям среди журналистов, блогеров и клубов состоится 17 мая в Москве на ежегодном семинаре по маркетингу и коммуникациям КХЛ.

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