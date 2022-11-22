22 ноября Франция, действующий чемпион мира, проведет первый матч на чемпионате мира в Катаре. Как и четыре года назад, соперник по стартовому туру — Австралия. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, стартовый свисток арбитра Виктора Гомеса из ЮАР прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «трехцветных» безоговорочными фаворитами: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.29, что составляет примерно 76% вероятности. Выигрыш «Соккеруз» предложен с котировкой 12.0 (8%), ничья идет за 6.00 (16%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на победу австралийцев при благополучном результате принесет 12 000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи включили только победы французов:

• выигрыш 2:0 идет за 5.60;

• 1:0 — за 6.40;

• разгром 3:0 — за 7.40;

Ждете результативный матч? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.75, обратный рынок — за 2.20.

Коллектив Дешама состоит из топовых футболистов, но в атаке французы из-за травмы лишились главной звезды — действующего обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. При этом в команде остались Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Кингсли Коман и другие элитные нападающие. Индивидуальный тотал «трехцветных» больше 1.5 мяча предложен за 1.40, ИТМ1 (1.5) — за 3.00.

Практически все нападающие австралийцев рубятся в местной лиге. Главная звезда — Авер Мабил, который выступает за испанский «Кадис». ИТБ2 (1.5) можно взять за 6.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.11.

Также вы можете попробовать угадать автора первого гола в матче. Например, поставить на то, что раньше всех отличится Мбаппе, можно с коэффициентом 3.80.