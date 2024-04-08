Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Химки» — «Арсенал»: туляки не пропускали в восьми турах подряд

Прогноз на матч Первой лиги «Химки» — «Арсенал» 8 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Сергей Ткачев («Арсенал»).
Фото Официальный сайт «Арсенала»
Telegram Дзен

8 апреля в 26-м туре Первой лиги встретятся вторая и четвертая команды первенства — «Химки» и тульский «Арсенал». Игра пройдет на подмосковной «Арене Химки», стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучит в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 26-й тур
08 апр, 19:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Арсенал Т

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.25, вероятность — примерно 43%. Победа гостей предложена с котировкой 3.30 (28%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.20 (29%).

В первом круге «Химки» прихлопнули туляков на выезде (2:0). Сыграть на то, что в предстоящей встрече «Арсенал» не уступит, можно за 1.62.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 в пользу «Химок» — за 5.60;

• 0:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.58.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.92, обратный вариант дан за 1.82.

Харри Кейн, (&laquo;Бавария&raquo;). «Арсенал» может лишить «Баварию» еще одного трофея. Кажется, Кейн действительно приносит несчастье

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Арсенал»

Туляки защищаются лучше всех в лиге — у них всего 15 пропущенных в 24 играх, а в восьми последних турах они играли на ноль. Рынок на «обе забьют — нет» зашел в 16 матчах «Арсенала» в этом розыгрыше Первой лиги, в том числе во встрече с «Химками» в первом круге (0:2). Всего же в противостоянии команд эта ставка сыграла в шести из 11 поединков (включая товарищеские).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.82.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Забытая месть Разина и рецепт как задушить «Магнитку». Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Трактор» — «Локомотив»: у железнодорожников лучшая оборона в плей-офф