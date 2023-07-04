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Испания — Украина: прогноз на матч молодежного чемпионата Европы 5 июля 2023 года

Прогноз на матч молодежного чемпионата Европы Испания — Украина 5 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки сборной Украины в четвертьфинале против Франции.
Фото Global Look Press
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5 июля в одном из полуфинальных матчей чемпионата Европы для игроков не старше 21 года столкнутся сборные Испании и Украины. Игра пройдет в Бухаресте на стадионе «Генча», стартовый свисток бельгийского рефери Эрика Ламбрехтса прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

Чемпионат Европы U21. 1/2 финала
05 июл, 22:00. Steaua Stadium (Бухарест)
Испания U21
Украина U21

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, шансы «красной фурии» более предпочтительны: поставить на победу испанцев в основное время можно с коэффициентом 1.73, это приблизительно 56% вероятности. Выигрыш украинцев доступен за 4.63 (20%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.98 (24%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3980 рублей.

Проход Испании в финал с учетом овертайма и серии пенальти оценен в 1.37, триумф Украины — в 3.06.

Наиболее вероятные, по мнению букмекеров, итоги поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0 в пользу испанцев — за 7.20;

• 2:0 и 2:1 — за 7.43.

Команды пересекались на групповом этапе и выдали яркую перестрелку с четырьмя голами на двоих (2:2). Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую встречу идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.01.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.81, «обе забьют — нет» можно взять за 1.99.

Игроки сборной Англии в&nbsp;четвертьфинале с&nbsp;Португалией. Израиль — Англия: прогноз на матч молодежного чемпионата Европы 5 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч молодежного чемпионата Европы Испания — Украина

Желто-синие — единственные, кто не проиграл испанцам в турнире. Команды встречались в третьем туре группового этапа и выдали яркую ничью (2:2). К предстоящей разборке украинцы стали сильнее — в состав ворвался восстановившийся после травмы Михаил Мудрик. Вингер «Челси» дебютировал на Евро в четвертьфинале против Франции, где заработал пенальти и исполнил ассист. В итоге парни Руслана Ротаня сенсационно прошли грозных «трехцветных» (3:1) и готовы преподнести сюрприз в поединке с Испанией.

Рекомендуемая ставка: Украина не проиграет за 2.12.

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