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Израиль — Англия: прогноз на матч молодежного чемпионата Европы 5 июля 2023 года

Прогноз на матч молодежного чемпионата Европы Израиль — Англия 5 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки сборной Англии в четвертьфинале с Португалией.
Фото Global Look Press
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5 июля пройдут полуфиналы молодежного чемпионата Европы, в одном из них сойдутся сборные Израиля и Англии. Матч пройдет в Грузии на «Батуми Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — датчанин Мортен Крог. В России легально не показывают турнир.

Чемпионат Европы U21. 1/2 финала
05 июл, 19:00. Adjarabet Arena (Батуми)
Израиль U21
Англия U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «молодых львов» в основное время можно с коэффициентом 1.39, что составляет примерно 70% вероятности. Выигрыш израильтян предложен с котировкой 8.75 (10%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Ничья идет за 4.72 (20%).

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Выход сине-белых в финал Евро доступен за 4.95, этот рынок на англичан дан за 1.17.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают подавляющее преимущество коллектива Ли Карсли:

• 1:0 и 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 7.75.

В четвертьфиналах команды в сумме выжали один мяч на двоих — отличились британцы. Предстоящий матч тоже вряд ли получится ярким: тотал больше 2.5 гола идет за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.82.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 2.38, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.57.

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Прогноз и ставка на матч молодежного чемпионата Европы Израиль — Англия

Англичане проводят сумасшедший турнир: добыли четыре сухих победы с общим счетом 7:0. Одной из жертв «молодых львов» оказались как раз сине-белые — команда Ли Карсли разделалась с ними на групповом этапе (2:0). Пробить Джеймса Траффорда также не удалось Германии, Чехии и Португалии. Израиль вообще за весь турнир вымучил только два гола, а в четвертьфинале обыграл Грузию только благодаря чудесам вратаря и уверенной серии пенальти.

Рекомендуемая ставка: Израиль не забьет за 1.75.

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