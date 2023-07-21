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Сегодня, 16:45

Какие сложности ждут «Амкал», 2DROTS и «Родину Медиа»? РФС открыл сетку Пути регионов FONBET Кубка России!

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Герман выведет свою команду против ногинского «Знамени» 1 августа в 19.30 по московскому времени. Поболеть за одного из основателей русского медиафутбола (или, наоборот, против) можно будет на стадионе Академии ФК «Спартак». В случае победы во втором раунде амкаловцев ждет ивановский «Текстильщик».

2DROTS на днях победили в финале Московского Кубка Селебрити, теперь попытаются сделать то же самое с «Сахалином». Слон и Ко сыграют 2 августа на стадионе «Москвич» в 13.00 мск. Если все пройдет гладко, то в следующем раунде «Дроты» отправятся в гости к «Мурому».

Действующий чемпион MFL «Родина Медиа» также 2 августа сыграет на «Спартаковце» с вологодским «Динамо». Команда Дмитрия Тарасова начнет в 16.30 мск, а в следующем раунде победитель сыграет с костромским «Спартаком».

Первая стадия Пути регионов состоит из шести раундов. В каждом из них команды сыграют по одному матчу, а четыре победителя попадут в плей-офф Пути регионов. В нем их уже ждут поединки с клубами РПЛ.

Полная сетка Пути регионов FONBET Кубка России здесь.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК 2Drots
ФК Амкал
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