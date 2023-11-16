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Колумбия — Бразилия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 17 ноября 2023 года

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Колумбия — Бразилия 17 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Сборная Бразилии.
Фото Global Look Press
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17 ноября сборная Бразилии приедет в гости к Колумбии в пятом туре квалификации чемпионата мира-2026. Встреча состоится в Барранкилье на стадионе «Метрополитано». Уругвайский судья Андрес Монте даст стартовый свисток в 3.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 2.50 мск.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
17 нояб, 03:00. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
Бразилия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе бразильцев: коэффициент на этот исход — 2.26, что составляет примерно 39% вероятности. Раздел очков доступен за 3.17 (32%), триумф хозяев — за 3.42 (29%).

В нынешнем отборочном цикле Колумбия еще не проигрывала. Продолжение серии без поражений оценили в 1.64.

Обмен меткими выстрелами идет за 2.13, обратный рынок — за 1.71.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.44, ТМ 2.5 — за 1.52. В первых четырех турах обе сборные пробили «верх» по голам лишь по разу.

На старте квалификации трехцветные пропустили только в одном поединке из четырех. На то, что Винисиус и компания не огорчат колумбийцев, предложили котировку 3.15.

Белоруссия&nbsp;&mdash; Андорра. В октябре Белоруссия отняла очки у лидеров группы. Но проблемы с Андоррой у парней Карлоса Алоса уже возникали

Прогноз и ставка на матч Колумбия — Бразилия

Желто-зеленые потеряли баллы в домашней игре с Венесуэлой (1:1) и влетели Уругваю в Монтевидео (0:2). Существует большой риск, что безвыигрышная серия продлится: пентакампеоны едут в гости к колумбийцам, которые пока не уступили ни разу. Команда Нестора Лоренсо одолела венесуэльцев (1:0), после чего сыграла вничью с чилийцами (0:0), уругвайцами (2:2) и эквадорцами (0:0). На старте отборочной кампании соперники не феерят в атаке: в первых четырех турах обе сборные пробили «верх» по голам лишь по разу. В квалификации ЧМ-2022 разборка на стадионе «Метрополитано» тоже получилась «низовой» и не закончилась в пользу бразильцев: огорчить друг друга оппоненты не смогли и поделили очки.

Рекомендуемая ставка: Колумбия не проиграет и ТМ 3.5 мяча за 1.95.

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