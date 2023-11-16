Советник гендиректора FONBET Оганезов: «В 2023 году сумма целевых отчислений букмекеров превысит 17 млрд рублей»

Советник генерального директора FONBET Николай Оганезов на пленарной сессии форума «Masters of Sport: Новые правила игры» рассказал о вызовах, с которыми столкнулись букмекеры в последние два года, и высказался об изменениях в законодательстве, которые могли бы открыть новые возможности для букмекерского рынка.

О главном вызове в индустрии за последние два года

— У букмекеров очень сильно сократилась линейка спортивных событий, но именно в этот момент сокращения букмекеры пришли к определенному выводу, что финансирование спорта в этой ситуации надо не сокращать, а, наоборот, наращивать. Я имею в виду спонсорские активности и создание новых спортивных букмекерских продуктов. Спонсорская помощь в принципе привела к тому, что спорт не только остался на плаву. Мы видим, как многие команды даже набирают обороты. Все это отражается и на целевых отчислениях букмекеров. Вместо падения у нас произошел рост. Каждый год мы наблюдаем рост целевых отчислений примерно на 22-25%. Если в 2022 году, букмекеры выплатили 14 млрд от выручки, то в 2023-м мы ожидаем сумму, превышающую 17 млрд.

О возрождении спортивного тотализатора

— Сегодня обсуждаются инициативы по возрождению спортивного тотализатора. Дело в том, что в 2020 году тотализатор был отдан под развитие исключительно коневодства. Иными словами, ставки можно было делать только на скачки и конные забеги. Ставки на спорт тотализатор принимать не мог и не может. К сожалению, из-за санкций имеется определенная тенденция, которая ведет к сокращению ипподромов и упадку популярности скачек в стране. Все это приводит к тому, что достаточно эффективный сам по себе механизм тотализатора оказался неэффективным и совершенно невостребованным у легальных букмекеров. В это же время нелегальный сектор довольно успешно использует механизм спортивного тотализатора как наиболее популярный, и поэтому многие клиенты уходят к нелегальным букмекерам, так как легальный оператор принимать такие ставки не может. И вот как раз сейчас есть инициатива о том, чтобы воссоздать спортивный тотализатор под крылом легального букмекера. Это позволит увеличить и аудиторию, и целевые отчисления на 7-10%.

О смягчении закона о рекламе букмекеров

— Также есть идея о смягчении законодательства о рекламе. Сейчас букмекерам запрещено использовать образ человека в рекламе, что привело к потере института амбассадорства в букмекерском бизнесе. А ведь если ориентироваться на тот же западный опыт, это наиболее популярный сегмент. Мы предлагаем разрешить использовать образ человека, а точнее очертить, что это может быть только образ российского спортсмена, тренера или ветерана спорта, чтобы как раз восстановить этот институт амбассадорства, что позволит нашим спортсменам заключать индивидуальные рекламные контракты с букмекерами. Кроме того, если говорить о спорте в целом, то здесь нужно позаботиться не только о спорте, но и о собственниках спортивных сооружений, содержание которых на данный момент является очень трудной задачей. И тут есть предложение разрешить наружную рекламу на спортивных объектах, которая в настоящее время запрещена. Стадионы имеют огромные площади, востребованные для рекламы. Собственники могли бы использовать эту площадь для генерации дополнительного дохода и пустить его на содержание объектов и замену оборудования, которое в них находится.