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«Копенгаген» — «Бавария»: Кейн и компания напомнят «львам», что такое домашний проигрыш в ЛЧ

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Бавария» 3 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press
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3 октября «Копенгаген» примет «Баварию» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Паркен» и стартует в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит израильский арбитр Орель Гринфельд. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» начнут прямую трансляцию с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа A
03 окт, 22:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
Бавария

В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что гости заберут три очка: победу «Баварии» предлагают с коэффициентом 1.23, что составляет примерно 77% вероятности. Успех команды Якоба Нееструпа оценен в 11.00 (9%). Котировка на ничью не менее внушительная — 6.99 (14%).

Мюнхенцы испытывают большие кадровые трудности в обороне — у Томаса Тухеля осталось только два здоровых центральных защитника. Рынок на то, что «Копенгаген» не огорчит Свена Ульрайха, идет за 2.14.

Аналитики считают, что разборка получится результативной: тотал больше трех мячей доступен за 1.60, ТМ 3 — за 2.39.

Опция «обе забьют» представлена за 1.82, обратный вариант — за 2.00. В первом туре «львы» устроили перестрелку с «Галатасараем» (2:2), красные — с «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, виктория «Баварии» 2:0. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.25.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Интер» — «Бенфика»: Лаутаро и Ди Мария устроят перестрелку в битве за первую победу в группе

Прогноз и ставка на матч «Копенгаген» — «Бавария»

Горожане крайне неуступчивы на своем поле в Лиге чемпионов — в прошлом розыгрыше на «Паркене» сдержали «Севилью» (0:0), «Манчестер Сити» (0:0) и дортмундскую «Боруссию» (1:1). Но продлить серию будет невероятно сложно: в этом сезоне мюнхенцы еще ни разу не отличились меньше двух раз за 90 минут. С андердогами Харри Кейн и компания не церемонятся: разнесли «Вердер» (4:0), «Бохум» (7:0) и «Пройссен» (4:0), спокойно усмирили «Аугсбург» (3:1). Даже несмотря на трудности с травмированными защитниками парни Томаса Тухеля в состоянии добиться необходимого результата ярко и без нервов.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 2.12.

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