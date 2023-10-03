Эксперты оценили шансы Кейна забить в пятом подряд матче за «Баварию»

3 октября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» отправится в гости к «Копенгагену». Встреча пройдет на стадионе «Паркен» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 3» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 21.45 мск. Главным арбитром назначен Орель Гринфельд из Израиля.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Бавария» легко победит чемпионов Дании. На выигрыш мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 1.25, что примерно 80% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.95 (14%), триумф «Копенгагена» — за 11.0 (6%).

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.86, ТМ 3.5 — в 1.82. Обмен голами можно оформить за 1.79, противоположный результат — за 2.04.

Эксперты также назвали игроков, которые с наибольшей долей вероятности забьют в предстоящей встрече. Наилучшие шансы, по их мнению, у Харри Кейна. Английский нападающий в клубе чуть больше полутора месяцев, но уже сыграл за него восемь матчей и отличился девять раз. Причем в четырех последних он не покинул поле без гола. На то, что Харри поразит ворота «Копенгагена», котировка — 1.47.

Также любителям поставить на автора гола стоит присмотреться к Матису Телю (1.89). 18-летний француз отыграл девять неполных матчей на старте сезона, но пять раз зажег фамилию на табло.

За 1.88 можно взять Эрика Шупо-Мотинга, за 2.38 — Лероя Сане.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей