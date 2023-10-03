3 октября в центральном матче дня Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Реалом». Встреча пройдет на стадионе им.Марадоны и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск», старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы, что у команд абсолютно равные шансы на победу. Коэффициент — 2.66, вероятность этих двух исходов — по 37%. Ничья доступна за 3.66 (26%).

Возьмите Ф1(0) или Ф2(0) за 1.92, если не можете выбрать своего фаворита.

В пяти из шести последних матчей с участием «Наполи» было забито больше двух мячей: ТБ 2.5 предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.28.

Условие «обе забьют» доступно за 1.60, противоположное — за 2.35.

Гол в обоих таймах увеличит сумму ставки в 1.65 раза.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Реал»

«Наполи» только недавно пришел в себя после неважного старта сезона, а вот «Реал» практически без сбоев держит высокий уровень игры. Да, недавно мадридцы проиграли в дерби «Атлетико» (1:3), но после этого не только дважды победили, но и сделали это всухую.

У Анчелотти на руках более опытный состав, куда вернулся после травмы Винисиус. Он, а также Беллингем с Хоселу, станут центральными лицами в победе испанского клуба.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» с форой (0) за 1.92.

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