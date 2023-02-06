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Сегодня, 19:15

«Краснодар» — «Спартак»: где смотреть матч Зимнего Кубка РПЛ 6 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 6 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Александр Селихов.
Фото Global Look Press
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6 февраля в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ состоится матч между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.50 мск.

Товарищеские матчи. Клубы.
06 февр, 20:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Краснодар
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Спартак». На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, вероятность такого исхода около 48%. Успех «Краснодара» идет за 3.20 (31%), ничья — за 3.90 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 3900 рублей, а чистая прибыль составит 2900 рублей.

На то, что «быки» не проиграют красно-белым, можно поставить за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.

Кто откроет счет в матче? «Краснодар» — 2.22, «Спартак» — 1.80, никто — 14.5.

На обмен голами котировка — 1.54. В последних пяти очных матчах краснодарцы и москвичи неизменно вскрывали оборону друг друга.

На то, что обе забьют хотя бы в одном тайме, коэффициент внушительнее — 1.86.

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Результативную ничью предложено оформить за 4.70, победу одной из команд в один мяч — за 2.34.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.10.

Успех хозяев в матче доступен за 2.16, гостей — за 1.70.

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