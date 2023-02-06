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Сегодня, 17:15

«Верона» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 6 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Верона» — «Лацио» 6 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Марушич, Катальди и Милинкович-Савич.
Фото Global Look Press
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6 февраля идущий в группе лидеров серии А «Лацио» в 21-м туре сыграет в гостях с «Вероной». Игру примет стадион «Маркантонио Бентегоди», она начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен Джованни Айрольди.

Италия. Серия А. 21-й тур
06 февр, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Лацио

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Лацио» фаворитом встречи. На победу команды из Рима можно поставить за 2.00, что примерно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Вероны» — за 4.00 (22%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.

В пяти последних матчах против «орлов» веронцы добыли две победы и один раз сыграли вничью. На то, что они не уступят в предстоящей встрече, котировка — 1.86.

«Верх» по голам в предстоящей игре идет за 2.10, «низ» — за 1.79.

Обмен результативными ударами можно оформить за 1.93, вариант «обе забьют — нет» — за 1.87.

На то, что одна из команд забьет дважды подряд, коэффициент — 1.90. Противоположный исход оценен в 1.83.

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Считаете, что «Лацио» откроет счет и победит? Сделайте ставку на такой результат за 2.15.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 и победа римлян 1:0 идет за 6.40;

  • 2:0 в пользу гостей доступны за 8.30.

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