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Сегодня, 13:15

«Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов 1 ноября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи» 1 ноября 2022 года
Артем Белинин
Игроки «Ливерпуля» празднуют гол.
Фото Global Look Press
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1 ноября в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Наполи». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на «Энфилде», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.45 мск. Рассудит команды Тобиас Штилер.

Лига чемпионов. Группа A
01 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Наполи

Букмекерская компания БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» больше шансов. Поставить на победу красных можно за 1.93, это примерно 52% вероятности. Успех «Наполи» оценили в 3.70 (27%), ничью — в 4.20 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

«Наполи» не знает горечи поражения уже больше полугода — последний раз команда Спаллетти уступала более полугода назад, в апреле в матче с «Эмполи». С тех пор неаполитанцы только побеждают или играют ничьи. Если считаете, что подобное случится и на «Энфилде», оформите ставку за 1.93.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.47, Ф2(0) — за 2.80.

За пять туров этой Лиги чемпионов команды на двоих сыграли десять матчей — в девяти из них прошел «верх» по голам. Поэтому у экспертов нет сомнений в результативности — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78.

Вариант «обе забьют» эксперты считают очень вероятным и оценили его в 1.49.

Наиболее возможный точный счет — ничья 1:1 за 8.10.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Наполи»

В прошедшем туре АПЛ «Ливерпуль» внезапно проиграл «Лидсу» на «Энфилде». После такого считать красных фаворитами в матче против монструозного «Наполи» тяжело. Команда Спаллетти разнесла Лигу чемпионов (забила 20 мячей на групповом этапе, из них 14 — в ворота «Аякса» и «Ливерпуля») и не проигрывает уже полгода. Конечно же, есть все шансы не проиграть и сейчас — мерсисайдцы явно не в порядке и подряд проиграли в АПЛ два матча с аутсайдерами лиги.

Рекомендуемая ставка: «Наполи» не проиграет за 1.93.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
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