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Сегодня, 10:15

«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» 4 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Харви Эллиотт с партнерами («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
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Лидер АПЛ «Ливерпуль» в 31-м туре примет худшую команду чемпионата — «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет 4 апреля на стадионе «Энфилд», стартовый свисток арбитра Стюарта Атвелла прозвучит в 21.30 по московскому времени. В России легально не показывают английскую лигу.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
04 апр, 21:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Шеффилд

Аналитики букмекерской компании Winline практически не сомневаются в успехе красных: их победа доступна с котировкой 1.07, это около 92% вероятности. Выигрыш «клинков» можно взять за 29.0 (2%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью тоже внушительный — 14.0 (6%).

Непоражение «Шеффилда» оценили в маловероятные 9.44.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство мерсисайдцев:

• 3:0 — за 6.20;

• 4:0 — за 6.60;

• 2:0 — за 7.60.

Тотал больше 3.5 мяча можно взять за 1.53, ТМ 3.5 — за 2.46.

Рынок на обмен голами предложен с коэффициентом 2.08, обратный вариант идет за 1.72.

Евгений Малкин (&laquo;Питтсбург Пингвинз&raquo;). «Вашингтон» и «Питтсбург» сойдутся в битве за плей-офф. Многое зависит от Овечкина и Малкина

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»

У хозяев не должно возникнуть проблем в предстоящем матче: «Шеффилд» — однозначно худшая команда АПЛ, которая проиграла в 20 из 29 поединков чемпионата и занимает последнее место. «Ливерпуль» же лидирует в лиге и выглядит надежно — в предыдущих шести турах оформил пять побед и одну ничью. В личных встречах превосходство тоже на стороне мерсисайдцев — красные были сильнее в шести играх подряд. При этом в последний раз ТБ 4.5 в противостоянии соперников заходил еще в 1972 году.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4.5 гола за 1.72.

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