4 апреля «Ахмат» и «Оренбург» сойдутся в четвертьфинальном матче Кубка России Пути регионов. Игра пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Артем Чистяков. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех грозненцев можно с коэффициентом 2.09, это примерно 47% вероятности. Выигрыш подопечных Давида Деограсии доступен с котировкой 3.48 (27%), ничья идет за чуть большие 3.66 (26%).

Рынок на непоражение «Оренбурга» предложен за 1.76.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство «Ахмата» :

• 1:1 — за 6.52;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.60.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.95.

Вероятность обмена голами оценена в 1.67, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.21.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Оренбург»

У команд все в порядке с голами в Кубке России: обе промолчали лишь в двух из семи игр турнира. Личные встречи получились увлекательными и без этой статистики — «Ахмат» и «Оренбург» огорчили друг друга в 13 из 14 очных матчей (включая один товарищеский). После зимней паузы у соперников тоже нет проблем с тем, чтобы вскрыть оппонента, — не отличились по одному разу за четыре поединка.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.

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