29 октября состоится московское дерби — «Локомотив» схлестнется с ЦСКА на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет сайт mathctv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск. Рассудит команды Артем Любимов.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи ЦСКА. Поставить на победу армейцев можно за 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.10 (24%), успех «Локомотива» в 4.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирное» завершение дерби в случае успеха выплата составит 4100 рублей.

Если считаете, что «Локомотив» не уступит на родном поле, оформите ставку за 2.08.

Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.30, Ф2(0) — за 1.36.

Эксперты рассчитывают на результативную встречу и предлагают взять тотал больше 2.5 мяча за 1.75. Статистика подкрепляет уверенность аналитиков — в трех из пяти прошедших матчей во всех турнирах при участии «Локо» и ЦСКА прошел «верх».

Вариант «обе забьют» тоже весьма вероятен (1.72), но здесь статистика смешанная. В последних пяти матчах во всех турнирах у «Локо» такой вариант зашел два раза, у ЦСКА — четыре. Поэтому не лишним будет присмотреться и к обратному исходу за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» убрал Циннбауэра и Цорна, но на данный момент это помогло лишь отчасти. «Химки» и «Торпедо» пали, но первую же топ-встречу железнодорожники со свистом провалили. «Динамо» просто уничтожило хозяев (2:12 по ударам в створ не в пользу «Локо»), и пока это самая актуальная форма красно-зеленых. ЦСКА тоже не блистает (четыре матча подряд без побед), но есть все шансы вернуться как раз на таком слабом сопернике.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.80.