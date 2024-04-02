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2 апреля, 16:15

«Локомотив» — «Трактор»: где смотреть матч Кубка Гагарина 2 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» 2 апреля 2024 года
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2 апреля в первом матче полуфинала Кубка Гагарина «Локомотив» в Ярославле на льду «Арены-2000 Локомотив» примет «Трактор». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 19.15 мск.

Унаи Эмери (&laquo;Астон Вилла&raquo;). «Ман Сити» в ярости после нулей с «Арсеналом». Под горячую руку просится «Астон Вилла», но у Эмери есть три ферзя в атаке

«Локомотив» — фаворит предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании Winline. Победа железнодорожников в основное время котируется за 1.98, вероятность такого исхода — примерно 50%. Ничья доступна за 4.00 (22%), успех «Трактора» — за 3.60 (28%).

Если гости не уступят по итогам трех периодов, сыграет пари за 1.89.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.07, ТМ 4.5 — за 1.77. Либо есть другие варианты: например, ТБ 5.5 за 3.05 или ТМ 5.5 за 1.38.

На то, что «Локо» отличится минимум трижды, котировка — 2.02. На ИТБ2 (1.5) — 1.69.

Усман Дембеле и&nbsp;Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). Мбаппе перед уходом в «Реал» тащит «ПСЖ» к золотому покеру. Но «Ренн» может похоронить планы в 1/2 Кубка Франции

Кто забьет первым? Хозяева — 1.64, гости — 2.13, никто — 50.0.

Проход ярославцев в следующий раунд оценен в 1.39, челябинцев — в 3.11. Команда Игоря Никитина вообще считается главным претендентом на победу в Кубке Гагарина.

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