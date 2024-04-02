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2 апреля, 17:15

«Химки» — «Ростов»: где смотреть матч Кубка России 2 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Химки» — «Ростов» 2 апреля 2024 года
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2 апреля в Подмосковье состоится матч 1/8 финала Пути регионов Кубка России между «Химками» и «Ростовом». Команды сойдутся на «Арене Химки» в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.45 мск.

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02 апр, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:0
Ростов

Эксперты букмекерской компании Winline считают, что из этой пары победителем выйдет «Ростов». На победу команды Валерия Карпина в основное время предложено поставить с коэффициентом 2.05. Вероятность такого исхода — примерно 45%. Ничья котируется за 3.59 (28%), успех «Химок» — за еще большие 3.67 (27%).

Подмосковный клуб — лидер ФНЛ, но проиграл два последних матча с общим счетом 2:7. На то, что ростовчанам они не уступят хотя бы по итогам 90 минут, можно заключить пари за 1.78.

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Тотал больше 2.5 гола идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.95. Обмен точными ударами предложен за 1.68, условие «обе забьют — нет» — за 2.20.

Проход «Ростова» в следующую стадию турнира с учетом дополнительного времени и серии пенальти доступен за 1.60, «Химок» — за 2.42.

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