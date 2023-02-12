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Сегодня, 12:15

Людмила Самсонова — Белинда Бенчич: швейцарка возьмет реванш у россиянки в финале в Абу-Даби

Прогноз на финал турнира в Абу-Даби Людмила Самсонова — Белинда Бенчич 12 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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12 февраля в Абу-Даби состоится финал женского теннисного турнира категории 500, в котором россиянка Людмила Самсонова сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 3:0 в пользу четвертой ракетки РФ.

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Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение Бенчич. На ее победу можно поставить за 1.62, что приблизительно 62% вероятности исхода. Успех Самсоновой предложен за 2.28 (38%).

Ставка в 1000 рублей на представительницу России в случае ее триумфа принесет выплату в 2280 рублей, а чистая прибыль составит 1280 рублей.

Можете подстраховать Людмилу с помощью форы:

  • Ф1(+2.5) гейма идет за 1.85, Ф1(+3.5) — за 1.61;

  • Ф2(-2.5) — за 1.95, Ф2(-3.5) — за 2.24.

Эксперты предполагают, что матч завершится со счетом 2:0 в пользу Бенчич. Котировка — 2.55.

При этом на успех Самсоновой с гандикапом (+1.5) партии можно поставить за небольшие 1.47.

В трех из четырех матчей Людмилы на турнире было разыграно больше 21.5 гейма. ТБ 21.5 в финале идет за 1.73, ТМ 21.5 — за 2.10.

Кто сделает больше брейков? Самсонова — 2.50, Бенчич — 1.60.

Если считаете, что финал получится упорным, тогда рассмотрите вариант «продолжительность матча больше 100.5 минуты» за 1.85.

На то, что в самом продолжительном гейме будет разыграно более 12 очков, котировка — 2.20.

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Прогноз и ставка на матч Людмила Самсонова — Белинда Бенчич

Конечно, хочется верить в победу российской теннисистки, но реальность будет значительно суровее. Хотя Людмила выиграла у Бенчич все три очных матча, в том числе решающую встречу финала Кубка Федерации-2021, сейчас девушки находятся немного в разном состоянии не в пользу Людмилы.

Начнем с того, что россиянка начала турнир в Абу-Даби с первого круга и провела на один матч больше, чем соперница, — четыре против трех. Учитывая, что Бенчич всех противниц закрыла в двух сетах, а Самсонова обыграла 2:0 только двух девушек, время на корте тоже сильно отличается — 4 часа и 55 минут у Белинды против 8 часов и 7 минут у Людмилы. Разница в три с лишним часа — это довольно серьезно.

Плюс в целом по форме Самсоновой есть вопросы: в этом сезоне у нее уже были странные поражения от Анисимовой и Векич, на этой неделе она провалила пару отрезков во встречах с Лью и Жэн. Бенчич же, которая в межсезонье начала сотрудничать с Дмитрием Турсуновым, выглядит очень мощно. В 2023-м она выиграла 10 из 12 матчей и проиграла только первой ракетке мира Свентек и победительнице АО Арине Соболенко. Остальным соперницам швейцарка отдала всего одну партию.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.62.

Теннис
Прогнозы на спорт
Белинда Бенчич
Людмила Самсонова
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