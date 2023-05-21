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«Наполи» — «Интер»: прогноз на матч серии А 21 мая 2023 года

Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Интер» 21 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press
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В центральном матче 36-го тура серии А сойдутся топ-клубы — уже ставший чемпионом «Наполи» и вышедший в финал Лиги чемпионов «Интер». Игра состоится 21 мая на стадионе «Диего Армандо Марадона», арбитр Ливио Маринелли даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 18.55 мск.

Италия. Серия А. 36-й тур
21 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Интер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: на победу «нерадзурри» предложен коэффициент 2.54, что составляет приблизительно 38% вероятности. Взять викторию «адзурри» можно за 2.89 (33%). Ничья доступна с котировкой 3.39 (29%).

«Интер» уже обыгрывал парней Лучано Спаллетти в этом сезоне — нанес будущему чемпиону единственное поражение в первом круге (счет?). Ставка в 1000 рублей еще на один триумф черно-синих при благоприятном исходе принесет 2540 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.15;

• 0:0 — за 8.50;

• успех гостей 1:0 — за 8.75.

Несмотря на статус самых результативных команд серии А, аналитики не ждут от соперников большого количества голов. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.98, ТМ 2.5 — за меньшие 1.89.

Поставить на то, что оппоненты обменяются меткими попаданиями, можно за 1.75. Вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.10.

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Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Интер» 21 мая 2023 года

Неаполитанцы оформили чемпионство за пять туров до финиша. Правда, когда стало понятно, что титул уже не уйдет от команды, «адзурри» заметно расслабились. В последних восьми турах чемпионата «Наполи» победил всего три раза, еще дважды проиграл и скатал три ничьих. «Интер» же находится в отличном состоянии: коллектив Симоне Индзаги идет на серии из восьми викторий во всех турнирах. Жертвы «нерадзурри» — «Ювентус», «Лацио», «Рома» и дважды «Милан». Черно-синие поправили положение в серии А и вышли в финал ЛЧ.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.83.

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