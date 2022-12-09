Прогноз на матч чемпионата мира Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года

9 декабря в матче четвертьфинала чемпионата мира в Катаре встретятся Нидерланды и Аргентина. Игра пройдет на стадионе «Лусаил», испанец Антонио Лаос даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 21.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев небольшими фаворитами: поставить на победу «Альбиселесте» в основное время можно с коэффициентом 2.26, это около 43% вероятности. Успех голландцев доступен за 3.70 (26%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 3.20 (30%).

Считаете, что команды не определят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3200 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• победа Аргентины 1:0 идет за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.00;

• успех голландцев 1:0 — за 7.70.

Аналитики ждут закрытый матч. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.55.

При этом команды отличались в каждом матче турнира и лишь по одному разу забивали меньше двух мячей за игру. Шанс увидеть голы от обеих сборных оценен в 2.17, «обе забьют — нет» идет за 1.69.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года

Команды в XXI веке уже дважды встречались на чемпионатах мира и оба раза сыграли в нулевую ничью. Но в Катаре команды показывают хорошую результативность: лишь по разу каждая из сборных забила меньше двух мячей в матче. К тому же лидеры коллективов набрали отличную форму: аргентинец Лионель Месси оформил уже четыре результативных действия, а в матче с Австралией впервые в карьере отличился в плей-офф ЧМ. У Нидерландов сразу три игрока настреляли по три голевых действия — Коди Гакпо, Дензел Думфрис и Дэви Классен.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2 за 1.87 (если команды забьют два мяча, случится возврат).